MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 21 αγνοούμενοι από κατάρρευση υπό κατασκευή κτιρίου

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μία τραγωδία έχει συγκλονίσει τις Φιλιππίνες τις τελευταίες ώρες (24/5/2026), αφού ένα υπό κατασκευή κτίριο κατέρρευσε σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας δεκάδες. Τουλάχιστον 21 άτομα αγνοούνται και οι διασώσες συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια.

Αξιωματούχοι είπαν πως έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα μια έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης του πολυώροφου κτιρίου στην πόλη Άνχελες, βόρεια της πρωτεύουσας Μανίλα στις Φιλιππίνες και γίνονται τεράστιες προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Η Μαρία Λιχ Σατζίλι, εκπρόσωπος της Γραφείου Πυροσβεστικής της περιοχής, είπε κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης πως μεταξύ των 21 αγνοουμένων, πέντε άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί πως είναι παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Δύο από τους πέντε εγκλωβισμένους επικοινωνούν με τους διασώστες, ωστόσο η κατάσταση των άλλων δεν είναι σαφής.

Διασώστες στο σημείο της τραγωδίας φαίνονται να σκαρφαλώνουν πάνω σε έναν σωρό από πλάκες σκυροδέματος και κομμάτια από χάλυβα, καθώς αναζητούσαν επιζώντες.

Στις επιχειρήσεις συνδράμουν εκπαιδευμένα σκυλιά διάσωσης και χρησιμοποιούνται συσκευές ανίχνευσης καρδιακού παλμού και βαρύ εξοπλισμός.

Οι αρχές είπαν πως ο ένας 65χρονος Μαλαισιανός έχασε τη ζωή του, με τη σορό του να έχει ανασυρθεί από ένα γειτονικό κτίριο, ένα ξενοδοχείο, που υπέστη σοβαρές ζημιές από την κατάρρευση του εργοταξίου.

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, ωστόσο η Σατζίλι προειδοποίησε πως οι επιχειρήσεις θα καταστούν δυσκολότερες μόλις νυχτώσει.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι τα αρχεία της πολεοδομίας δείχνουν ότι το κτίριο προοριζόταν για ένα 9ώροφο ξενοδοχείο βάσει της εγκεκριμένης άδειας, αλλά ότι μια πισίνα κατασκευαζόταν στον 10ο όροφο.

Φιλιππίνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 50 λεπτά πριν

Αυτή είναι η 12αδα της Ρεάλ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τραμπ: Πλησιάζουμε σε συμφωνία με το Ιράν – Θα υπογράψω μόνο αν πάρουμε όλα όσα θέλουμε

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ιράν: Εκτελέστηκε ένας άνδρας που κατηγορήθηκε για την παροχή πληροφοριών στις ΗΠΑ και το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παράταση στο “Σπίτι μου ΙΙ” έως το τέλος Αυγούστου – Ακούσαμε τις ανησυχίες των πολιτών

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Συνομιλίες Μακρόν με Τραμπ και ηγέτες του Κόλπου: “Στόχος το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Διαγράφονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία – Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά επιστροφή δύο ετών