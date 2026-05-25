Νεφέλη Μεγκ σε Μαρία Καρυστιανού: “Δυστυχώς δεν βλέπω να αγγίζεις και τους νέους”

Με ένα ακόμα επεισόδιο της σατιρικής εκπομπής “Πλυντήριο” ήρθε η Νεφέλη Μεγκ, το βράδυ της Κυριακής, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Περνώντας από κόσκινο σύσσωμη την επικαιρότητα, όπως συνηθίζει άλλωστε σε εβδομαδιαία βάση, η νεαρή Youtuber θέλησε να κάνει το δικό της σχόλιο για την Μαρία Καρυστιανού και την ίδρυση του κόμματος της.

Έτσι, εν μέσω αποσπασμάτων από δηλώσεις τόσο της ίδιας όσο και υποστηρικτών της, η Νεφέλη Μεγκ σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ευτυχώς υπάρχει ακόμα ελπίδα, όχι, αλλά η ελπίδα για την δημοκρατία. Και την δεν είχε αυτή η παρουσίαση! Θες Θανάση Αυγερινό σε ρόλο τιμωρού; Θες Κατερίνα Μουτσάτσου; Θες εξουσία; Ξέρεις τι δεν σου έχω όμως; Αξιοπιστία”.

“Ακόμα μια φορά ιδρύεται ένα κόμμα το οποίο τάζει. Όλα ωραία ακούγονται κυρία Καρυστιανού και πάρα πολύ ρομαντικά. Μπορεί στην ουσία να γίνει κάτι απ’ αυτά; Και δυστυχώς δεν βλέπω να αγγίζεις και τους νέους. Δεν το λέω εγώ, ο Ζορό τα λέει! Όχι ο Μπαντέρας αλλά ο Ζορό της καρδιάς μας”.

“Εμείς πάντως, σαν Πλυντήριο, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην κα. Καρυστιανού σ’ αυτόν τον προεκλογικό της αγώνα. Ελπίζουμε να συμμετάσχουν στη σωστή ημερομηνία των εκλογών γιατί, απ’ ό,τι φαίνεται, ακολουθούν άλλο ημερολόγιο” πρόσθεσε, ακόμα, η Νεφέλη Μεγκ.