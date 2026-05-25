Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό: “Κάηκε” ο Πειραιάς – Δείτε εικόνες και βίντεο

Η ατμόσφαιρα έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά ήταν εκρηκτική, καθώς χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό της EuroLeague στο “T-Center”, η αποστολή των «ερυθρόλευκων» έφτασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν, όπου είχε οργανωθεί η μεγάλη φιέστα.

Από νωρίς το βράδυ, ο χώρος γύρω από το Δημοτικό Θέατρο είχε γεμίσει από κόσμο που δημιούργησε γιορτινή ατμόσφαιρα μέχρι το πρωί. Πρώτος πήρε τον λόγο ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο οποίος συνεχάρη τόσο τους παίκτες όσο και τον κόσμο της ομάδας για τη διαρκή στήριξη σε όλες τις διοργανώσεις και τις δύσκολες ή χαρούμενες στιγμές.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα γνώρισαν θερμή υποδοχή στην Πλατεία Κοραή, όπου είχε στηθεί εξέδρα για τους πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής επιτυχίας.

Ανάμεσά τους ήταν ο Κώστας Παπανικολάου, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP του Final Four Eβάν Φουρνιέ, ο Τόμας Γουόκαπ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και οι υπόλοιποι αθλητές της ομάδας.

Η τεράστια προσέλευση φιλάθλων από πολλές περιοχές της Αθήνας προκάλεσε έντονη κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην άφιξη της αποστολής.

Σε έναν τελικό με έντονη αγωνία, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης ύστερα από τέσσερις αποτυχημένες παρουσίες σε Final Four.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να δείξουν χαρακτήρα και να φτάσουν ξανά στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πανηγυρικό κλίμα επικράτησε και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως στα Χανιά, στην Πάτρα, στο Ναύπλιο και το Άργος, όπου οι φίλοι του Ολυμπιακού βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας.