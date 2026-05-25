Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου – Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα
Συγχαρητήρια στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου απέστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη νίκη στις εκλογές της Κύπρου.
Ο πρωθυπουργός, μέσω X, ανέφερε ότι οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα, ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων.
«Συγχαρητήρια στον @DISY1976 και την @AnnitaDemetriou για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.
Συγχαρητήρια στον @DISY1976 και την @AnnitaDemetriou για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας.— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 25, 2026
