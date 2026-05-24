Θεσσαλονίκη: Παρίστανε τον στρατιωτικό και έβαλε εξοπλισμό περιπολικού σε ΙΧ – Είχε ασύρματο συντονισμένο στην ΕΛΑΣ και χειροβομβίδα καπνού

Ένας 40χρονος συνελήφθη χθες το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της αντιποίησης Αρχής και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Ο άνδρας φέρεται να παρίστανε τον στρατιωτικό ενώ κυκλοφορούσε με μεταλλική ταυτότητα της ΕΛΑΣ και όχημα πλήρως εξοπλισμένο όπως τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού είχε φωτεινά και ηχητικά σήματα που παρέπεμπαν σε αυτά της ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον διέθετε ασύρματο VHF χειρός ρυθμισμένο στη συχνότητα που επικοινωνεί το κέντρο έκτακτων περιστατικών της ΕΛ.ΑΣ, χειροβομβίδα καπνού, χειροπέδες και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Τις πρωινές ώρες χθες, συνελήφθη ένας 40χρονος ημεδαπός για παράβαση του άρθρου 175 του Π.Κ. «Αντιποίηση Αρχής», του άρθρου 76 παράγραφος 1 του Ν.4070/2012 «Ποινικές κυρώσεις» σε συνδυασμό με τις παραγράφους 4 «Εξουσιοδότηση Οργάνων Ελέγχου» και 6 «Ανώτατα Όρια Ισχύος» της Υπουργικής Απόφασης 4253/128/Φ320/2017 και του Ν. 2168/1993 «Περί όπλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) σε συνεργασία με στελέχη της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης (ΟΜ.Α.Ε.) της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σε γενόμενο έλεγχο τις πρωινές ώρες σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ο 40χρονος ισχυρίστηκε ότι φέρει την ιδιότητα του εν ενεργεία Στρατιωτικού, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του ένα δερμάτινο πορτοφόλι με το μεταλλικό σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), το οποίο φέρουν τα εν ενεργεία στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.. Επιπλέον, βρέθηκε στην κατοχή του ένα ασύρματο VHF χειρός ρυθμισμένο στη συχνότητα που επικοινωνεί το κέντρο έκτακτων περιστατικών της ΕΛ.ΑΣ..

Επιπρόσθετα, ο 40χρονος ισχυρίστηκε ότι το όχημα που οδηγούσε είναι συμβατικό όχημα του στρατού, ενώ μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο όχημα έφερε κόκκινες πινακίδες και ανήκει σε οικείο του πρόσωπο. Σε περαιτέρω έλεγχο στο όχημα, βρέθηκαν τα κάτωθι:

-δύο ζεύγη φωτεινών σημάτων μαζί με μία συσκευή τηλεχειρισμού, παρόμοια με αυτά που έχουν εγκατεστημένα τα συμβατικά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ.,

-εγκατεστημένο σύστημα μεγαφωνικής για ηχητικά σήματα,

-ένα φορητό σύστημα φωτεινών σημάτων, χρώματος μπλε-κόκκινου (λειτουργικό) που προσομοίαζε και αυτό στα φωτεινά σήματα της ΕΛ.ΑΣ.,

-μία χειροβομβίδα καπνού, η οποία έφερε την περόνη και ήταν δεμένη με ένα δεματικό,

-ένα ζεύγος χειροπέδες με κλειδί,

-ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο χρώματος μπλε.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ανευρεθέντα. Η χειροβομβίδα πρόκειται να παραδοθεί σε αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού στρατού.