Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γωγώ Μαστροκώστα: “Περιμέναμε να το ακούσουμε, τους είχαν πει ότι στην κατάσταση που είναι είχε κάποια 24ωρα”

Τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο έχασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/05), η Γωγώ Μαστροκώστα.

Το μοντέλο και γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή ούσα διασωληνωμένη στην εντατική του “Ευαγγελισμού” σε ηλικία 55 ετών και η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκίνησε το “Happy Day” με τη συγκεκριμένη θλιβερή είδηση.

«Είχαμε μία πολύ δυσάρεστη είδηση, όταν ξυπνήσαμε και ανοίξαμε το πρωί τα social μας. Εγώ έτυχε και διάβασα κατευθείαν την ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα, της μοναχοκόρης της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα. Ήταν μια είδηση που περιμέναμε να την ακούσουμε, είχαμε προετοιμαστεί από φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι δυστυχώς είχε επιδεινωθεί πολύ η υγεία της αλλά ποτέ τελικά δεν είσαι έτοιμος να ακούσεις για έναν νέο άνθρωπο που “φεύγει”», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Alpha.

«Ένα δυνατό κορίτσι που τη χρονιά που έμεινε έγκυος και παντρεύτηκε άρχισε να δίνει και την πρώτη μάχη με τον καρκίνο, οπότε ήταν σαν να έζησε δέκα ζωές σε μία», συμπλήρωσε.

«Χθες έτυχε και μίλαγα με έναν πολύ δικό της άνθρωπο και μου έλεγε ότι είναι εδώ και αρκετές εβδομάδες στην εντατική, στον “Ευαγγελισμό”. Η οικογένεια δεν ήθελε να βγαίνουν προσωπικά στοιχεία και λεπτομέρειες προς τα έξω και το είχαμε σεβαστεί συνολικά όλοι οι δημοσιογράφοι. Είχα δει μόνο κάποιες αναφορές χωρίς πολλές λεπτομέρειες και όλοι περίμεναν ότι θα γίνει το θαύμα», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, στέλνοντας τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας.

«Έτσι θέλουμε να τη θυμόμαστε, χαμογελαστή, δυνατή. Αυτό της αξίζει. Τους είχαν πει ότι στην κατάσταση που είναι είχε κάποια 24ωρα», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη Γωγώ Μαστροκώστα.