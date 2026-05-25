“Μάχη” για τη ζωή του δίνει ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, Μάριος Οικονόμου – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Κρίσιμα για την πορεία της υγείας του είναι τα επόμενα 24ωρα για τον Μάριο Οικονόμου που το Σάββατο 23/5 είχε τροχαίο στα Ιωάννινα. Ο 34χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 34χρονος καρφώθηκε σε αυτοκίνητο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες προσπαθούσε να κάνει παράνομη αναστροφή.

Ο 34χρονος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο και εκεί οι γιατροί κατάλαβαν πως έχει υποστεί μεγάλη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Υποβλήθηκε μάλιστα σε πολύωρο χειρουργείο κατά το οποίο, μάλιστα, πραγματοποιήθηκαν δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του οιδήματος.

Πλέον οι γιατροί περιμένουν να δουν αν ο οργανισμός του θα καταφέρει να απορροφήσει το αίμα.