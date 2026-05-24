Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Αγροτικό έχασε τον έλεγχο, έκανε τούμπες και κατέληξε σε χωράφια – Βίντεο

Τυχεροί μέσα στην ατυχία τους ήταν δύο επιβαίνοντες ενός αγροτικού που ενεπλάκη σε τροχαίο στη Φθιώτιδα, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να κάνει τούμπες και να καταλήξει στα χωράφια.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (24/5) λίγα λεπτά πριν τις 11:00’ στον δρόμο Λαμίας – Λιβαδειάς λίγο πριν τη διασταύρωση για Πολύδροσο στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με το LamiaReport, στο ύψος του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιλαίας, ένα αγροτικό με δύο επιβαίνοντες, έναν άνδρα και μια γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και έφυγε από σημαντικό ύψος με αποτέλεσμα να φέρει τούμπες και να καταλήξει στα χωράφια.

Ευτυχώς το αυτοκίνητο δε χτύπησε σε μεγάλο δέντρο και φρενάρισε από τα κλαδιά της βλάστησης αφού πρώτα έφερε τούμπες.

Οι επιβάτες του κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα και να περπατήσουν μέχρι το ασθενοφόρο που τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας, χωρίς να φαίνεται να έχουν χτυπήσει σοβαρά.

Στο σημείο έφτασαν και πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Αμφίκλειας που δε χρειάστηκε να επέμβουν, ενώ το ΑΤ Αμφίκλειας – Ελάτειας ανέλαβε την καταγραφή του τροχαίου.

Τροχαίο ατύχημα Φθιώτιδα

