Κοζάνη: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο στη λίμνη Πολυφύτου

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (25/5/2026) στο Βελβεντό της Κοζάνης, αφού ένα αυτοκίνητο βρέθηκε να επιπλέει μέσα στη λίμνη Πολυφύτου.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, μέσα στο αυτοκίνητο που βρέθηκε σε λίμνη στην Κοζάνη, περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα Λάφιστα, βρέθηκε η σορός ενός νεκρού άνδρα.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις κι εξετάζουν το περιστατικό και αναμένεται να επιχειρήσουν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων.

Να σημειωθεί ότι χθες, 24 Μαΐου, εξαφανίστηκε 73χρονος από το Βελβεντό, χωρίς, ακόμη, να έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο άτομο.