Μητσοτάκης: Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί – Εργαζόμαστε για νέο πρόγραμμα “Σπίτι μου”

Τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό αλλά και την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίζει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μετέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε, δε, ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση του προγράμματος «Σπίτι μου», συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια.

Αφού εξέφρασε, αρχικά, εκ νέου «θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό» είπε ότι η ομάδα του Πειραιά «ήταν η καλύτερη σε όλη τη σεζόν αν και μας καρδιοχτύπησε τα τελευταία λεπτά».

«Αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα, εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτή την επένδυση, η οποία συνδυάστηκε με άρτια διοργάνωση της μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι συνδυάστηκε με τον θρίαμβο της ελληνικής ομάδας. Εύχομαι περισσότερους νέους παίχτες στις ομάδες μας. Ασχέτως των ομαδικών ή οπαδιών προτιμήσεων οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο» κατέληξε για το ζήτημα αυτό ο κ. Μητσοτάκης.

Στέλνοντας, δε, ένα σαφές μήνυμα για τη συνέχιση της στήριξης των νέων οικογενειών ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει «στο μέτρο του εφικτού» με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

«Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε παράλληλα ότι, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, μέρος του μεγάλου πλεονάσματος που δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 θα επιστραφεί στις οικογένειες με παιδιά υπό τη μορφή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο θα προστεθεί στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων, που χαρακτήρισε ως μία από τις «εμβληματικές παρεμβάσεις» της κυβέρνησης για τη στήριξη της οικογένειας.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών που αφορούν όχι μόνο τα οικονομικά κίνητρα, αλλά και τη στέγη, την εργασία και τη συνολική στήριξη των νέων γονέων.

Μιλώντας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση λέγοντας «ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακόμη ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος να σας το ανακοινώσω ακόμα, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξετάζεται ήδη μία τρίτη φάση του προγράμματος.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς.

«Πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί στα κίνητρα ώστε να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα. Μόνο μέσα από την αύξηση της προσφοράς θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να ισορροπήσει σε ένα πιο ικανοποιητικό σημείο», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση υλοποιεί ήδη περισσότερες από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τη στέγη, με στόχο τη στήριξη των νέων, των οικογενειών και της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.