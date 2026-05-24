Λευκός Οίκος για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Θα χρειαστούν μέρες για να οριστικοποιηθεί

Αισιόδοξο είναι το κλίμα στις ΗΠΑ για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ωστόσο όπως ξεκαθαρίζουν πηγές στο Axios, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ανοιχτές και τίποτα δεν θεωρείται οριστικό.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης σε δημοσιογράφους, ο Λευκός Οίκος δεν αναμένει να υπάρξει συμφωνία εντός της Κυριακής 24.05.2026, ενώ εκτιμάται πως θα χρειαστούν ακόμη αρκετές ημέρες μέχρι να εγκριθεί από την ιρανική ηγεσία και από τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Παρά την προσεκτική αισιοδοξία που επικρατεί στην Ουάσινγκτον, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ότι το ενδεχόμενο κατάρρευσης της συμφωνίας παραμένει υπαρκτό.

Μια πιθανή συμφωνία θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα μπορούσε να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης και να μειώσει τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας.

Την ίδια ώρα, παραμένει ασαφές αν μια τέτοια συμφωνία θα οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη ειρηνευτική λύση που θα καλύπτει και τις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ τονίζει ότι η απόφαση για την επίτευξη συμφωνίας θα είναι δική του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα δήλωσε μέσω Truth Social ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του «να μην βιαστούν να κλείσουν συμφωνία», υπογραμμίζοντας πως «και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά».