Χεζμπολάχ: Δεν αφοπλιζόμαστε, είναι απαράδεκτο σχέδιο του Ισραήλ για την ολοκληρωτική μας καταστροφή

Ενώ οι πυρετώδεις διπλωματικές επαφές ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ κλιμακώνονται για τον τερματισμό του πολέμου, οι συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει στην Χεζμπολάχ ότι θα συνεχίσει να την υποστηρίζει και θα εξασφαλίσει την προστασία της στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, κάτι που το φιλοϊρανικό κίνημα επιδιώκει απέναντι στο Ιραήλ.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα (24.05.2026) ότι ο αφοπλισμός τους είναι απαράδεκτος και θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή».

Σημειώνεται ότι η λιβανική κυβέρνηση πρόκειται να διεξαγάγει στις αρχές του ερχόμενου Ιουνίου μια νέα, τέταρτη σύνοδο απευθείας συνομιλιών με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.

«Ο αφοπλισμός σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του. Το κρατικό μονοπώλιο επί των όπλων, που απαιτούν οι λιβανικές αρχές, «αποτελεί ένα ισραηλινό σχέδιο», κατήγγειλε επίσης.

Ο ίδιος κάλεσε και πάλι την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

«Οι απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις είναι εντελώς απαράδεκτες και αντιπροσωπεύουν για το Ισραήλ ένα κέρδος χωρίς αντάλλαγμα», υποστήριξε ο Ναΐμ Κάσεμ στην τηλεοπτική ομιλία του και απευθύνθηκε στις λιβανικές αρχές:

«Εγκαταλείψτε τις απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις και μην υποκύπτετε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποκύψουν στο Ισραήλ (…) μην παίρνετε το μέρος τους και μην μας μαχαιρώνετε πισώπλατα».

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ δήλωσε επίσης ότι ελπίζει πως το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει την οργάνωσή του, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ότι η λιβανική πτυχή θα περιληφθεί σ’ αυτή.

«Αν το θέλει ο Θεός, η συμφωνία αυτή θα οριστικοποιηθεί (…) Κατά συνέπεια, θα είμαστε και εμείς μεταξύ αυτών που θα περιληφθούν σ’ αυτή τη συμφωνία – μια συμφωνία για να σταματήσουν πλήρως οι εχθροπραξίες», δήλωσε σε μια αναφορά του στο Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν επιμένει να περιληφθεί στη συμφωνία το μέτωπο της σύγκρουσης στον Λίβανο ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα (24.05.2026) ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την υποστήριξή του στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται εναντίον της Χεζμπολάχ.