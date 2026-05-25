Θεσσαλονίκη: Κλειστά τα αρτοποιία του Αγίου Πνεύματος – “Προμηθευτείτε ψωμί για τρεις ημέρες”

Ψωμί για τρεις μέρες θα πρέπει να προμηθευτούν οι καταναλωτές το ερχόμενο Σάββατο 30 Μαΐου, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, την ερχόμενη Δευτέρα (1/6).

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αρτοποιών Θεσσαλονίκης ενημέρωσε το καταναλωτικό κοινό για το πώς θα λειτουργήσουν τα αρτοποιεία το εν λόγω τριήμερο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Σωματείο Αρτοποιών Θεσσαλονίκης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος καθιερώθηκε ως τοπική αργία για τα καταστήματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με βάση την υπ’αριθμ. Οικ.380081(1068) 27-05-2022, απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Ως εκ τούτου τα αρτοποιεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026, ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, οι καταναλωτές θα πρέπει να προμηθευτούν ψωμί για τρεις ημέρες»