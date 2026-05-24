Μετά από δύσκολες εβδομάδες, τέσσερα ζώδια καταφέρνουν επιτέλους να βρουν ξανά την ηρεμία τους

Αν και οι τελευταίες εβδομάδες έμοιαζαν με ένα σκληρό τεστ αντοχής για τα νεύρα, γεμάτο με οικονομικά απρόοπτα, παρεξηγήσεις και μια μόνιμη αίσθηση πνευματικής εξάντλησης, ο ουρανός επιτέλους κηρύσσει ανακωχή σε τέσσερα ζώδια.

Το τρέχον αστρολογικό σκηνικό καθαρίζει τη βαριά ομίχλη και φέρνει μια ανάσα σταθερότητας. Για τέσσερα ζώδια λοιπόν, η περίοδος που έτρεχαν διαρκώς για να σώσουν ό,τι δεν σωζόταν έλαβε τέλος. Από εδώ και στο εξής, το μυαλό κατεβάζει στροφές, η καρδιά ηρεμεί και η ζωή αρχίζει ξανά να κυλά με ανάλαφρους ρυθμούς.

Τα ζώδια που βρίσκουν και πάλι την ηρεμία τους

Κριός

Οι Κριοί βίωσαν μέρες απόλυτης πίεσης, όπου ένιωθαν ότι τα πάντα εξαρτιόνταν αποκλειστικά από τη δική τους προσπάθεια για να μην καταρρεύσουν και αυτή η κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας τους προκάλεσε τεράστια σωματική και ψυχική κόπωση. Τώρα, όμως, η σκόνη πέφτει και οι πιεστικές προθεσμίες ή οι συγκρούσεις στον επαγγελματικό χώρο βρίσκουν μια φυσική λύση. Οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου θα καταφέρουν, επιτέλους, να χαλαρώσουν και να απολαύσουν την ησυχία, χωρίς τις τύψεις ότι θα έπρεπε να κάνουν κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.

Καρκίνος

Το ζώδιο του Καρκίνου, από την άλλη, απορρόφησε πολλή αρνητική ενέργεια από το περιβάλλον και από κοντινά του πρόσωπα το τελευταίο διάστημα, γεγονός που του δημιούργησε έναν κυκλώνα ανασφαλειών και αρκετά ξενύχτια. Στην παρούσα φάση, ένα κύμα προστασίας και πνευματικής διαύγειας εισβάλλει στην καθημερινότητά τους. Εκείνοι οι αβάσιμοι φόβοι για το μέλλον εξαφανίζονται οριστικά, δίνοντας τη θέση τους σε ένα αίσθημα αυτονομίας, σιγουράς και ζεστασιάς μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Ζυγός

Για τους Ζυγούς, οι περασμένες εβδομάδες χαρακτηρίστηκαν από έντονα σκαμπανεβάσματα στις συνεργασίες, πολλές απαιτήσεις από τους γύρω τους και μια ενοχλητική αίσθηση αδικίας ή έλλειψης αμοιβαιότητας. Το σύμπαν φέρνει πλέον τις απαντήσεις και τις συμφωνίες που τόσο καιρό αναζητούσαν. Οι συζητήσεις γίνονται σε πολύ πιο ήρεμο τόνο και το κλίμα αρμονίας επιστρέφει στην αισθηματική και οικογενειακή τους ζωή, επιτρέποντάς τους να ανασάνουν με βαθιά ανακούφιση.

Ιχθύς

Οι Ιχθύες ένιωσαν μια κούραση που έμοιαζε να πηγάζει κατευθείαν από την ψυχή τους, σαν να κολυμπούσαν ενάντια σε ένα ορμητικό κύμα ξένων προβλημάτων και «κολλημένων» γραφειοκρατικών ζητημάτων. Αυτή η νέα αστρολογική μετακίνηση καθαρίζει αποτελεσματικά το ενεργειακό τους πεδίο. Οι πρακτικές απαντήσεις που χρειάζονταν αρχίζουν να εμφανίζονται, ενώ μια βαθιά αίσθηση πίστης και γαλήνης παίρνει τη θέση του άγχους, προσφέροντάς τους την κατάλληλη ευκαιρία να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να ανανεώσουν τις δυνάμεις τους.

Πηγή: bovary.gr