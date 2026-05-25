MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Έρχονται προσλήψεις 286 συμβασιούχων στην καθαριότητα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στην πρόσληψη 286 συμβασιούχων στον τομέα της καθαριότητας προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία των αιτήσεων είναι σε εξέλιξη ενώ σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, η προθεσμία για την υποβολή τους εκπνέει στις 27 Μαΐου.

“Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενισχύει τις υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής με την πρόσληψη 286 ατόμων, εργατών και οδηγών, για την κάλυψη εποχικών αναγκών¨, σημειώνεται σε σημερινή ανάρτηση του Δήμου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Όπως τονίζεται από τον Δήμο, “η διαρκής ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας της πόλης παραμένει προτεραιότητα. Προς το σκοπό αυτό, η ενίσχυση με προσωπικό, αποτελεί τη πιο σημαντική ενίσχυση”.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Μ. Χαρακόπουλος: Ο ποντιακός ελληνισμός διατηρεί άσβεστη τη μνήμη της Γενοκτονίας

ΖΩΔΙΑ 15 ώρες πριν

Μετά από δύσκολες εβδομάδες, τέσσερα ζώδια καταφέρνουν επιτέλους να βρουν ξανά την ηρεμία τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κρήτη: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Δύο λογιστές οι φερόμενοι ως “εγκέφαλοι”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μαρινάκης για τα κόμματα Τσίπρα – Καρυστιανού: Οι προσωπικές ατζέντες δεν γίνονται πολιτική πρόταση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ένοπλη ληστεία σε ταξί στις Αχαρνές – Τρεις δράστες επιτέθηκαν σε οδηγό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ματίνα Παγώνη για Γωγώ Μαστροκώστα: Από τις μεγαλύτερες μαχήτριες και πολύ αξιοπρεπής