Δήμος Θεσσαλονίκης: Έρχονται προσλήψεις 286 συμβασιούχων στην καθαριότητα

Στην πρόσληψη 286 συμβασιούχων στον τομέα της καθαριότητας προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία των αιτήσεων είναι σε εξέλιξη ενώ σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, η προθεσμία για την υποβολή τους εκπνέει στις 27 Μαΐου.

“Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενισχύει τις υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής με την πρόσληψη 286 ατόμων, εργατών και οδηγών, για την κάλυψη εποχικών αναγκών¨, σημειώνεται σε σημερινή ανάρτηση του Δήμου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Όπως τονίζεται από τον Δήμο, “η διαρκής ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας της πόλης παραμένει προτεραιότητα. Προς το σκοπό αυτό, η ενίσχυση με προσωπικό, αποτελεί τη πιο σημαντική ενίσχυση”.

