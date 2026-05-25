Σέρρες: Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Μπαγκλαντές που είχαν αποδράσει από την κλειστή δομή Σιντικής

Μετά από μια πετυχημένη συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών συνελήφθησαν πριν από λίγο σε αγροτική περιοχή στο Χαρωπό του Δήμου Σιντικής δύο υπήκοοι Μπαγκλαντές που είχαν αποδράσει τα ξημερώματα από την κλειστή δομή Σιντικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών οι δύο έγκλειστοι στη Δομή έκοψαν το σύρμα της περίφραξης και πήδηξαν έξω από αυτήν.

Από εκείνη την ώρα ξεκίνησε η συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, οι οποίοι με τη συνδρομή σκύλου και drone κατάφεραν να εντοπίσουν τους δραπέτες και να τους βάλουν χειροπέδες.

Για τους δύο συλληφθέντες θα σχηματιστεί δικογραφία και θα οδηγηθούν σε ανακριτή και εισαγγελέα.