Κεντρική Μακεδονία: 40 “καμπάνες” σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

Συνεχίζονται οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων), στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους».

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 634 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 40 παραβάσεις.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις αφορούσαν:

  • 23 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.,
  • 15 σε οδηγούς δικύκλων και
  • 2 σε επιβάτες δικύκλων

 Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.
  • 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
  • 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η βεβαίωση ή η είσπραξη προστίμων, αλλά η καθολική αποδοχή της υποχρέωσης των οδηγών και επιβατών να φορούν πιστοποιημένο κράνος, ως βασικό μέσο προφύλαξης της ζωής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται ουσιαστικοί και εντατικοί έλεγχοι, αλλά και δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με στόχο την προστασία της ίδιας της ζωής. 

