Μαρινάκης για τα κόμματα Τσίπρα – Καρυστιανού: Οι προσωπικές ατζέντες δεν γίνονται πολιτική πρόταση

Αποστάσεις από τη συζήτηση γύρω από πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς με αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι η πορεία της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από το ποια κόμματα θα εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό.

Όπως είπε, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει «μία ακόμη καθαρή εντολή», κάτι που – όπως σημείωσε – θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, την αξιοπιστία και το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας.

«Το αν θα πετύχουμε τον εκλογικό μας στόχο δεν αυξάνει ούτε μειώνεται από το ποια θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποια πρόταση διακυβέρνησης προσφέρει «συνέπεια, αξιοπιστία και ουσιαστική πρόοδο χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι άλλο είναι η πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε «θέσεις και κοστολογημένα προγράμματα» και άλλο «η συμμετοχή σε μία τάση όπου προσωπικές ατζέντες μετατρέπονται σε κόμματα και ομιλίες».

«Εμείς είμαστε εδώ για να παράγουμε πολιτικές και να απαντάμε σε προτάσεις», κατέληξε.

«Η τροπολογία δεν περιορίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – αναβαθμίζει τη διαδικασία»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε απάντηση και στις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί γύρω από την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι σχετικά με την τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί θεσμικά μόλις παραλάβει επισήμως το περιεχόμενο της επιστολής.

«Μόλις λάβουμε το κείμενο της επιστολής θα απαντήσουμε ως κυβέρνηση θεσμικά και σε όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι από τις διαρροές που έχουν δημοσιοποιηθεί «προκαλούνται πολλές απορίες».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η επίμαχη ρύθμιση δεν επηρεάζει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά αντίθετα – όπως είπε – ενισχύει θεσμικά τη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων.

«Δεν μειώνει ούτε κατ’ ελάχιστον τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το αντίθετο», τόνισε, εξηγώντας ότι στις υποθέσεις κακουργηματικού χαρακτήρα, αντί για τακτικό ανακριτή πρωτοδίκη, θα ορίζεται πλέον ειδικός εφέτης ανακριτής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται ουσιαστικά για αναβάθμιση του βαθμού του δικαστικού λειτουργού που αναλαμβάνει την ανάκριση, καθώς «αναβαθμίζεται ο αντίστοιχος δικαστικός βαθμός του ανακριτή από πρωτοδικείο».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ακόμη ότι η πρόθεση της κυβέρνησης για τη συγκεκριμένη νομοθέτηση ήταν γνωστή τόσο γενικά όσο και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

«Οι καλύτερες απαντήσεις δίνονται από τους θεσμικούς παράγοντες της Ευρώπης και ευρύτερα, όχι από συκοφαντίες της αντιπολίτευσης ή μέσων ενημέρωσης», σημείωσε.