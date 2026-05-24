MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Άγριο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια στις Αρχάνες

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συναγερμός σήμανε σήμερα στις Αρχάνες στην Κρήτη, μετά από επεισόδιο έξω από καφετέρια που συνοδεύτηκε από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε έξω από καφετέρια της περιοχής, όπου φέρονται να βρίσκονταν παρέες κατοίκων του χωριού. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, προηγήθηκε έντονος καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες, με την κατάσταση να ξεφεύγει λίγη ώρα αργότερα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να αποχώρησε από το σημείο λέγοντας ότι θα φέρει όπλο. Στη συνέχεια ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι είναι περίπου 25 ετών. 

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά ότι μία σφαίρα εξοστρακίστηκε και κατέληξε σε απέναντι μπαλκόνι, όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν οικογένεια με το παιδί της και καρφώθηκε σε καρέκλα! Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι εμπλεκόμενοι διέφυγαν με αυτοκίνητο, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει καταδίωξη για την σύλληψή τους, με το όχημα να έχει εντοπιστεί. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν μαρτυρίες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Αυστραλία: Νεκρός 39χρονος μετά από επίθεση καρχαρία στο Κουίνσλαντ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Μίλτος Τεντόγλου: “Πέταξε” στα 8,46 μ. και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Κίνας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 10 ώρες πριν

Σήμερα οι εκδηλώσεις της ΠΚΜ για τη μαύρη επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Σπύρος Μπιμπίλας για Ιωάννα Τούνη: Δεν με αφορά καθόλου η κυρία – Είναι τελείως ξένο από εμένα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Μαρία Ντόλκα: “Μην σταματάς, φάτους τα σωθικά” – Το μήνυμα της μητέρας της Αναστασίας Παπαγγελή στην Καρυστιανού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Τασούλας: Θυμόμαστε, σεβόμαστε και κρατάμε ζωντανή τη μνήμη της βίαιης και οργανωμένης εξάλειψης του Ποντιακού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία