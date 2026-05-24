Καιρός: Περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Αναλυτική πρόγνωση

Σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας του καιρού και άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει για αύριο Δευτέρα 25 Μαΐου η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Όλγα Παπαβγούλη, με τον καιρό να αποκτά ολοένα και πιο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν ισχυροί.

Ειδικότερα, η αστάθεια θα περιοριστεί τις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να υποχωρήσει πλήρως, ενώ η θερμοκρασία θα ανεβαίνει σταδιακά θυμίζοντας πλέον καλοκαίρι.

Τη Δευτέρα αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια νησιωτικά τμήματα λίγες βροχές, και το μεσημέρι- απόγευμα μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 29-30 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται από το μεσημέρι μπόρες και πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με ηλιοφάνεια και περιορισμένες μπόρες κυρίως στη βόρεια χώρα και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

