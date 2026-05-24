Θεσσαλονίκη: Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 60χρονου από τον 30χρονο γιο του – Τι βρέθηκε στη μονοκατοικία στο Τριάδι

Σοκ προκαλεί η σύλληψη ενός 30χρονου μετά την ομολογία για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα ο 30χρονος συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι της Κυριακής για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο σπίτι τους στο Τριάδι.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθη σήμερα (24-05-2026) σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, 30χρονος ημεδαπός, για ανθρωποκτονία σε βάρος του 67χρονου πατέρα του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, για ανθρωποκτονία, παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (24-05-2026) εντοπίστηκε νεκρός σε χώρο της οικίας τους ο 67χρονος, φέροντας τραύματα, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα είχε προκαλέσει ο 30χρονος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, καθώς και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.