Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Γωγώ Μαστροκώστα σε ηλικία 55 ετών, μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Νοσηλευόταν τους τελευταίος μήνες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Το τελευταίο διάστημα η υγεία της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση

Δίπλα στη Γωγώ Μαστροκώστα βρίσκονταν συνέχεια ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια και στενοί φίλοι της οικογένειας.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μακριά από τη δημοσιότητα. Το ίδιο έκανε και τώρα, παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό είχε γίνει γνωστό ότι περνάει δύσκολες στιγμές.