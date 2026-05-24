Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Ο λόγος που φόρεσε μαύρο νυφικό στον γάμο της – Το μόνο πράγμα που μετάνιωσε

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ μετρούν σχεδόν τρεις δεκαετίες κοινής ζωής, καθώς είναι παντρεμένοι από το 1997 και έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά. Το ζευγάρι παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο σταθερά και αγαπημένα του Χόλιγουντ.

Όταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ρωτήθηκε για το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου της με τον Μάθιου Μπρόντερικ, απάντησε με ειλικρίνεια πως οι σχέσεις απαιτούν προσπάθεια και συνεχή επένδυση. «Οι σχέσεις είναι δύσκολες. Πάντα ένιωθα ότι ήθελα να επενδύω περισσότερο σε αυτήν. Τον αγαπώ και πιστεύω ότι είναι υπέροχος. Είμαι σίγουρη πως κάποιες φορές τον ενοχλώ, όπως κι εκείνος ενοχλεί εμένα. Είμαι, όμως, πολύ περήφανη για τον άνθρωπο που είναι», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός του «Sex and the City» γιόρτασε 29 χρόνια γάμου

Πρόσφατα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ γιόρτασε την επέτειο του γάμου της με μια τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, αφιερωμένη στον σύζυγό της. Δημοσιεύοντας ένα προσωπικό μήνυμα, έγραψε: «19 Μαΐου 1997 – 19 Μαΐου 2026. 29 χρόνια. Και συνεχίζουμε. Στην υγειά σου, αγάπη μου. Με το αγαπημένο σου συγκρότημα να με συνοδεύει, καθώς σου τραγουδώ. Σε εμάς. Για πάντα νέοι. Φιλιά, η σύζυγός σου, Σάρα Τζέσικα».

Έβαλε μαύρο φόρεμα στον γάμο της

Για όσους δεν γνωρίζουν, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ είχαν παντρευτεί το 1997 με έναν τρόπο που αιφνιδίασε ακόμα και τους καλεσμένους τους. Το ζευγάρι είχε στείλει προσκλήσεις σε περίπου 100 φίλους και συγγενείς, χωρίς όμως να αποκαλύψει ότι επρόκειτο για γάμο. Οι καλεσμένοι πίστευαν πως πήγαιναν σε πάρτι, αλλά τελικά βρέθηκαν μπροστά στην τελετή.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μάλιστα, είχε αποφύγει το κλασικό λευκό νυφικό, επιλέγοντας ένα απλό μαύρο φόρεμα Morgane Le Fay, μια εμφάνιση που έμεινε στην ιστορία. «Ντρεπόμουν πάρα πολύ να παντρευτώ με λευκό νυφικό, και τόσο ο Μάθιου όσο και εγώ δεν θέλαμε να τραβήξουμε πολύ την προσοχή», δήλωσε η ηθοποιός στο Marie Claire. «Το οποίο είναι γελοίο, γιατί στον γάμο σου είναι που μπορείς να απολαμβάνεις την προσοχή, όταν είναι φυσική», είχε προσθέσει.

Το μόνο πράγμα που μετάνιωσε

Μιλώντας για το μαύρο φόρεμα που επέλεξε αντί για το κλασικό λευκό νυφικό, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε παραδεχτεί πως η απόφασή της δεν ήταν τόσο αντισυμβατική όσο φάνηκε. «Μακάρι να μπορούσα να πω ότι το επέλεξα επειδή ήθελα να κάνω κάτι αντισυμβατικό», είχε πει σε συνέντευξή της στον Άντι Κοέν, στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen». «Στην πραγματικότητα, απλώς δεν ήθελα να αφιερώσω χρόνο για να ψάξω νυφικό», είχε εξηγήσει.

Η ηθοποιός έχει παραδεχτεί πως αργότερα μετάνιωσε τον τόσο χαλαρό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τον γάμο τους. Το προσκλητήριο που είχαν στείλει στους καλεσμένους δεν ανέφερε πουθενά ότι επρόκειτο για γαμήλια τελετή, καθώς όλοι πίστευαν πως πήγαιναν σε ένα απλό πάρτι.

«Αντιμετωπίσαμε τον γάμο σαν να ήταν ένα μεγάλο πάρτι ένα βράδυ Δευτέρας και το μετανιώνω», είχε δηλώσει η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» στο περιοδικό «Marie Claire».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δήλωσε στην εκπομπή Today ότι, αν έπρεπε να τα ξανακάνει όλα από την αρχή, θα τα έκανε διαφορετικά. «Θα φορούσα ένα όμορφο, κανονικό νυφικό, όπως θα έπρεπε να είχα φορέσει εκείνη την ημέρα», είπε συγκεκριμένα.

Γιατί επέλεξε μαύρο φόρεμα στον γάμο της

Σε αντίθεση με πολλές νύφες που έχουν φανταστεί από νωρίς το νυφικό τους, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν είχε ποτέ στο μυαλό της μια συγκεκριμένη εικόνα για την ημέρα του γάμου της. Όπως είχε αποκαλύψει στο People, εκείνο που την απασχολούσε περισσότερο ήταν ο γαμπρός και όχι το φόρεμα. «Δεν σκέφτηκα ποτέ το νυφικό. Ποτέ. Δεν το είχα ονειρευτεί ποτέ», είπε. «Κάποια στιγμή θυμάμαι απλώς να σκέφτομαι: “Θεέ μου, ελπίζω πραγματικά να μου ζητήσει να τον παντρευτώ”. Δεν ξέρω πότε ή γιατί. Ήταν πάντως νωρίς στη σχέση μας».

Μιλώντας το 2016 στον Άντι Κοέν, στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen», η ηθοποιός είχε εξηγήσει ότι το φόρεμα που επέλεξε για τον γάμο της δεν ήταν ειδικά σχεδιασμένο για εκείνη. «Υπήρχε ένα κατάστημα που μου άρεσε, το οποίο γνώριζα, και απλά πήγα και πήρα ό,τι είχαν κρεμασμένο», είπε στον παρουσιαστή του talk show. Μάλιστα, σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Glamour, το 2008, είχε παραδεχτεί: «Αγόρασα το πρώτο φόρεμα που κοίταξα».

Αν και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα style icons του Χόλιγουντ, η επιλογή του μαύρου φορέματος στον γάμο της δεν έγινε με σκοπό να αποτελέσει δήλωση μόδας. Στην πραγματικότητα, όπως έχει εξηγήσει η ίδια, η απόφαση αυτή είχε εντελώς διαφορετική λογική.

Η ηθοποιός είχε αναφέρει στο Glamour ότι επέλεξε το μαύρο φόρεμα, επειδή ήθελε η ημέρα του γάμου να μην περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από εκείνη. «Η λογική μας ήταν ότι δεν θέλαμε να τραβήξουμε την προσοχή πάνω μας εκείνη την ημέρα, επειδή είμαστε ηθοποιοί και όλα τα βλέμματα είναι πάνω μας έτσι κι αλλιώς», εξήγησε. «Ήταν ένα πάρτι για όλους τους άλλους».

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με παπούτσια σε μπλε απόχρωση, τα οποία είχαν και συμβολικό χαρακτήρα. «Φορούσα πετρόλ μπλε βελούδινα Robert Clergeries pumps με στρογγυλεμένη μύτη και κλασικό τακούνι», έχει πει η ίδια. Σύμφωνα με την παράδοση, η νύφη πρέπει να έχει πάνω της κάτι καινούριο, κάτι μπλε, κάτι παλιό και κάτι δανεικό. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε φροντίσει, όπως είπε, να τηρήσει όλα τα στοιχεία του εθίμου. «Δανείστηκα ένα μαντίλι, κάποιος μου έδωσε ένα παλιό νόμισμα και το φόρεμα ήταν καινούριο, οπότε τα κάλυψα όλα», δήλωσε στο Martha Stewart Weddings το 2015.

Παρότι το μαύρο φόρεμα έμεινε στην ιστορία, η ίδια έχει παραδεχτεί ότι σήμερα πιθανότατα θα έκανε διαφορετική επιλογή. «Αν παντρευόμουν σήμερα, πιθανότατα θα φορούσα κρεμ, απλώς για να έχω αυτή τη νυφική εμπειρία», δήλωσε στο Martha Stewart Weddings το 2015. «Τώρα, θα ήθελα το φόρεμά μου να έχει μια αίσθηση Oscar de la Renta, τσέπες κάτω από τη μέση, ένα πολύ εφαρμοστό μπούστο, μια τεράστια φούστα, από ταφτά ή σατέν», εξήγησε. «Αυτή η σιλουέτα μου αρέσει γιατί είναι παλιομοδίτικη, αλλά μπορεί να δείχνει πολύ μοντέρνα».

