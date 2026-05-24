Κώστας Κοκκινάκης για Survivor: Υπογράψαμε ότι σε περίπτωση θανάτου δεν ευθύνεται η παραγωγή

Στο σοκαριστικό ατυχημα του Σταύρου Φλώρου, εκτός αγωνιστικού χώρου, που οδήγησε στο πρόωρο τέλος του Survivor, αναφέρθηκε ο Κώστας Κοκκινάκης σε δηλώσεις που παραχώρησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Αρχικά, ο πρώην παίκτης του Survivor ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Σταύρο Φλώρο, ξεκαθαρίζοντας πως κατά τη γνώμη του το περιστατικό δεν συνδέεται άμεσα με το παιχνίδι.

«Πρώτα απ’ όλα να ευχηθούμε το παιδί να έχει καλή ανάρρωση. Δεν θεωρώ ότι το ατύχημα έχει σχέση με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό το ατύχημα μπορεί να γίνει οπουδήποτε στον κόσμο, σε οποιαδήποτε παραλία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με χιούμορ, ο Κώστας Κοκκινάκης σχολίασε πως ο μεγαλύτερος «κίνδυνος» για εκείνον στο Survivor ήταν οι ανθρώπινες σχέσεις. «Η συναναστροφή με κάποιους που δεν μ’ άρεσαν. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα συμβόλαια που υπογράφουν οι παίκτες πριν μπουν στο reality επιβίωσης, αποκαλύπτοντας πως υπάρχει ειδικός όρος αποποίησης ευθύνης από την παραγωγή ακόμη και σε περίπτωση θανάτου.

«Θυμάμαι ότι υπογράψαμε πως σε περίπτωση θανάτου δεν ευθύνεται η παραγωγή, αλλά τι να το κάνω; Αν πεθάνω, δεν με νοιάζει ποιος θα ζήσει μετά. Το υπογράφουμε χωρίς το πιστόλι στο κεφάλι. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο θόρυβος. Ξέρουμε πού πάμε όλοι», ανέφερε.