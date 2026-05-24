Άννα Δρούζα: Έφυγα από την τηλεόραση γιατί ήθελα να μεγαλώσω την κόρη μου

Η Άννα Δρούζα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» για τη νέα της τηλεοπτική επιστροφή μέσα από το OPEN, τη θεματολογία της εκπομπής, αλλά και την περίοδο που επέλεξε να απομακρυνθεί από την τηλεόραση για να αφοσιωθεί στην κόρη της.

«Ξεκινάμε 1η Ιουνίου, κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Θα μιλήσουμε για τις εξαρτήσεις, θα μιλήσουμε για την κατάθλιψη, για το τι σημαίνει, αλλά δεν πρέπει να τρομάζουμε με αυτά που ακούμε. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να διαχειριστούμε αυτά που έχουμε μέσα και κουβαλάμε στην ψυχή μας», ανέφερε αρχικά η Άννα Δρούζα για τη νέα εκπομπή που ετοιμάζει.

Όταν ο δημοσιογράφος της επισήμανε πως η εκπομπή θυμίζει την εποχή του «Μπορώ», εκείνη απάντησε: «Ναι, που πολλοί άνθρωποι… Και τώρα με τις διαλέξεις και μέσα στα social που μου μιλάνε, λένε “πότε θα μπορέσουμε να έχουμε μία εκπομπή που θα συζητάμε για αυτά τα θέματα που μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ;”».

Και πρόσθεσε: «Έρωτας και η τηλεόραση, αλλά έπρεπε να μείνω κάποια χρόνια εκτός, γιατί ήθελα να μεγαλώσω την Αριάδνη μου. Δόθηκα 100% στην κόρη μου και νομίζω ότι και εκείνη είναι πολύ ευχαριστημένη που συνέβη αυτό. Την περίμενα από το σχολείο και μιλούσαμε τα μεσημέρια και τρώγαμε μαζί, και αφουγκραζόμουν όλες τις ανησυχίες της. Και κάπως αυτό προσπαθούσα να το μεταβολίσω, ώστε παιδί μου, να το μαλακώσουμε», είπε χαρακτηριστικά.