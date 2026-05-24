Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει κλαρίνο και στέλνει μήνυμα: “Κάποιες επιστροφές γράφονται με δάκρυα”

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έναν και πλέον χρόνο μετά τον τραυματισμό του από κροτίδα, που του κόστισε 2 δάχτυλα, έπαιξε κλαρίνο μπροστά σε φίλους και έστειλε μήνυμα δύναμης και αντοχής. Ο καλλιτέχνης δεν το έβαλε ποτέ κάτω μετά από αυτό που του έτυχε. Από την πρώτη στιγμή έβαλε στόχο να επιστρέψει στη μουσική και τα κατάφερε.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο Facebook, ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει κλαρίνο και χειροκροτείται ακόμα και από μέλη της ορχήστρας που τον παρακολουθούσαν.

«Γύρισα εκεί που μιλά η καρδιά… Οι πληγές σωπαίνουν… Η μουσική όμως οχι!» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσιοποίησε ο Άρης Μουγκοπέτρος και συνέχισε:

«Κάποιες επιστροφές γράφονται με δάκρυα και παίζονται με ψυχή».

«Δεν είμαι ερωτευμένος, αλλά είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου. Έχω αρχίσει, κάνω όνειρα… Δεν έχει υπάρξει κάτι άλλο στη ζωή μου. Είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι ένας νορμάλ άνθρωπος, μετά από μία τόσο μακροχρόνια σχέση των 9-10 ετών, η πρώτη του έννοια είναι να βρει αμέσως τον επόμενό του σταθμό», είχε εξομολογηθεί ο Άρης Μουγκοπέτρος σε παλαιότερη τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Έχω κάνει τατουάζ τα αρχικά του γιατρού μου, του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη, γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο γιατρός στάνταρ δεν θα έπαιζα κλαρίνο ξανά. Και επίσης, θα είχε κοπεί το χέρι. Οπότε του χρωστάω, όχι ένα ευχαριστώ, του χρωστάω τη ζωή μου γύρω απ’ τη μουσική. Και μπορώ να πω ότι ήμουν τυχερός στην ατυχία μου που γνώρισα έναν τόσο σοβαρό επιστήμονα σαν αυτόν και που το πήρε πατριωτικά το να ξαναπαίξουμε κλαρίνο», είχε δηλώσει για τον γιατρό που έσωσε το χέρι του μετά το ατύχημα με την κροτίδα.