ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν ενεργεία αντιδήμαρχος ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην Κρήτη, σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η επιχείρηση αφορά υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ψευδείς δηλώσεις, με τις έρευνες να διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πληροφορία ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Η φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση εξετάζεται από τις αρχές και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επίσης δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, ΚΥΔ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους, μέσω ψευδών ή εικονικών δηλώσεων.

Η ζημία που φέρεται να έχει προκληθεί εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τις εφόδους των αστυνομικών σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, φέρεται να εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι οι αστυνομικοί μάζευαν χρήματα «με τα τσουβάλια».

Οι έρευνες και οι προσαγωγές συνεχίζονται, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την πλήρη διάσταση της υπόθεσης, τον τρόπο δράσης του κυκλώματος και τον ρόλο των εμπλεκομένων.