MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν δύο 23χρονοι για τους πυροβολισμούς μετά από διαπληκτισμό στις Αρχάνες

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σύλληψη δύο 23χρονων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, χθες, μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί ενεπλάκησαν αρχικά σε έντονο διαπληκτισμό με έναν 18χρονο μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια αποχώρησαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψαν στο σημείο και κατά τη διέλευσή τους έξω από το κατάστημα, ο ένας από τους δύο προχώρησε σε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων και της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους και στο όχημά που επέβαιναν.

Επιπλέον, σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι κρότου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, ενώ από το σημείο του συμβάντος περισυνελέγησαν πέντε κάλυκες.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απόπειρα σωματικής βλάβης και απειλή κατά συναυτουργία. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16 ώρες πριν

Ζημιές σε καλλιέργειες από δυνατή χαλαζόπτωση που έπληξε τον Τύρναβο – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό – Από μία τροχιά τα δρομολόγια στο κέντρο, κλειστός σταθμός και ουρές επιβατών

MEDIA NEWS 51 λεπτά πριν

Φαίη Σκορδά για Μαστροκώστα: Έκανε πιο κανονικό τον καρκίνο σε μία μαμά, ότι είμαστε μαχήτριες και μπορούμε να το παλέψουμε

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Κλειστά τα αρτοποιία του Αγίου Πνεύματος – “Προμηθευτείτε ψωμί για τρεις ημέρες”

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Αγκαλιά με τη Ρία Ελληνίδου στο γήπεδο μετά την κατάκτηση της Euroleague

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Στην Αθήνα για τον τρίτο προημιτελικό των play off της GBL απέναντι στην ΑΕΚ ο Άρης