Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με τη Βουλευτή Ευρυτανίας Τζίνα Οικονόμου για τις δράσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας πραγματοποιήθηκε συνάντηση τηςΥφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενας Ράπτη με τη Βουλευτή Ευρυτανίας της Νέας Δημοκρατίας Τζίνα Οικονόμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι βασικές δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιεί το Υπουργείο στον τομέα της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και έχει αγκαλιαστεί από τους ενδιαφερόμενους επιμελητές και επιμελήτριες, καθώς και στο «Σήμα Διαφορετικότητας» για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, του οποίου η πιλοτική φάση ολοκληρώθηκε πρόσφατα με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, το Δίκτυο Δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η καμπάνια ενημέρωσης και ενδυνάμωσης νέων ηλικίας 15 έως 25 ετών σχετικά με το λεγόμενο «χάπι βιασμού», η οποία σχεδιάζεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου να γνωρίζουν τις πολιτικές και τις δράσεις του Υπουργείου και να συμβάλλουν ενεργά στη διάχυσή τους στις τοπικές κοινωνίες, ώστε τα μηνύματα ενημέρωσης, πρόληψης και ενδυνάμωσης να φτάνουν σε κάθε πολίτη.