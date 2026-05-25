Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη και δεν βοηθάει στην πορεία της υπόθεσης

Για την άποψή του σχετικά με τη δημιουργία του κόμματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” της Μαρίας Καρυστιανού, την αύξηση της χωρητικότητας της αίθουσας για τη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα καθώς και για το πάγιο αίτημά του σχετικά με την εκταφή του γιου του, μίλησε σήμερα ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, κ. Παύλος Ασλανίδης, ενόψει της επανέναρξης της κύριας δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων (27/05).

Αρχικά ο ίδιος σε ερώτηση που του έγινε για το νέο κόμμα που παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες από τη Θεσσαλονίκη η πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, τόνισε πως τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που επέλεξε να το κάνει, αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη και δεν βοηθάει στη πορεία της δικαστικής υπόθεσης των Τεμπών.

“Έχω αναφερθεί ότι δεν είναι στο καταστατικό του συλλόγου ούτε προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε τίποτα άλλο. Εμείς κάναμε το σύλλογο, δεν έγινε από ένα άτομο, μαζευόμασταν, αποφασίσαμε και κάναμε ένα σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Τίποτα άλλο. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, ούτε τίποτα άλλο.

Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του καθενός, αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα, είναι δικαίωμά της. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έγινε στο σωστό timing, με τη δική μου την εκτίμηση, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αποπροσανατολισμός. Εμείς, όχι ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα, να το διευκρινίσω, όχι ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές εξελίξεις, απλά εμάς, μας ενδιαφέρει ο δικαστικός αγώνας που είναι σε εξέλιξη. Όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Άρα, οτιδήποτε γίνεται αναφορά από συγγενή θύματος, που κάνει κόμμα ή θέλει να κάνει κάτι άλλο, δεν βοηθάει στην πορεία της υπόθεσης», είπε χαρακτηριστικά.

Έπειτα ο κ. Ασλανίδης έστρεψε τα βέλη του προς την κυβέρνηση για τον χειρισμό της σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, ενώ δήλωσε απογοητευμένος από τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν για την αίθουσα του «Γαιόπολις», του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου διεξάγεται η δίκη. “Δυστυχώς πέφτουμε σε έναν τοίχο, στα ανώτατα επίπεδα της δικαιοσύνης, με κύριο υπαίτιο το Υπουργείο της συγκάλυψης, τον κύριο Φλωρίδη. Οι 100 θέσεις παραπάνω στη δική δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν γίνεται οι συγγενείς να κάθονται στον κάτω χώρο. Έπρεπε η δική να γίνει σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο στη Λάρισα”, δήλωσε.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών αναφέρθηκε και στο αίτημά του για την εκταφή της σορού του γιου του, υποστηρίζοντας πως οι συνεχόμενες αιτήσεις του απορρίφθηκαν με συνοπτικές κρίσεις, χωρίς να έχει διερευνηθεί σε βάθος η ακριβής αιτία θανάτου του παιδιού του.

“Τώρα θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι ένα πάρα πολύ προσωπικό θέμα, από τον Νοέμβριο του ’24 έχω ξεκινήσει μια διαδικασία που ζητώ την εκταφή του γιου μου, για να διαπιστώσω αν όντως μου παραδώσανε το παιδί μου. Και μετά από τα ηχητικά του 112 που πέρυσι, ενώ μας διαβεβαίωναν οι ιατροδικαστές ότι υπήρχε ακαριαίος θάνατος, τελικά αποδείχτηκε ότι ειδικά τα παιδιά μας, τα περισσότερα από τη Θεσσαλονίκη, ήταν ζωντανά και μιλούσαν μεταξύ τους -αυτό αποδείχτηκε- έχουν μπει και άλλες οικογένειες σε αυτή τη διαδικασία της εκταφής.

Εγώ υπέβαλα επανειλημμένα αίτηση στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές για την εκταφή της σορού του γιου μου, με σκοπό τη διενέργεια περαιτέρω τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Οι αιτήσεις αυτές απορρίφθηκαν με συνοπτικές κρίσεις, παρά το γεγονός ότι το αίτιο θανάτου δεν είχε διερευνηθεί σε βάθος, η ύπαρξη τοξικών παραγόντων ή άγνωστων ουσιών δεν είχε αποκλειστεί. Η απόρριψη στηρίχθηκε σε εξωτερικά βίντεο, τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με την ανάγκη εξέτασης του σώματος του θύματος, ούτε δύνανται να αντικαταστήσουν την επιστημονική ιατροδικαστική διερεύνηση”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής της δίκης – Ένα ακόμα κομμάτι στην προσπάθεια συγκάλυψης

Για απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής της δίκης για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών έκανε λόγο η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Ελένη Βασάρα. “Επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες του Συλλόγου για την επονομαζόμενη –αποκαλούμενη δικαστική αίθουσα στο Γαιόπολις της Λάρισας και μάλιστα δεν γνωρίζαμε από την αρχή την επικινδυνότητα που υπήρχε, καθώς δεν έλλειπε απλά η πιστοποίηση από την Πυροσβεστική αλλά έπρεπε να απομακρυνθούν από το ακόμα και υπόγειο δεξαμενές προπανίου, για να δώσει η πυροσβεστική το πιστοποιητικό πυρασφάλειας”.

“Το μόνο που διασφαλίστηκε είναι η έντονη και προκλητική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ακόμη και της ομάδας ΟΠΚΕ, εντός της αίθουσας. Οι συγγενείς των θυμάτων δεν είμαστε “εγκληματική οργάνωση”, για να μας “υποδέχονται” ακόμα και δυνάμεις της ΟΠΚΕ”, δήλωσε ακόμα.

Κατά την ίδια, “οι απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής της δίκης είναι ακόμη ένα κομμάτι της συνολικής προσπάθειας συγκάλυψης ακόμα ένα εμπόδιο στην προσπάθεια μας να αναδειχθούν οι ένοχοι και να φτάσουμε στην αλήθεια, φανερώνοντας και ποιοι πραγματικά δε θέλουν να ξεκινήσει η δίκη”.

Η κα Βασσάρα έκανε λόγο για τεράστια κενά και ελλείψεις στην ανακριτική διαδικασία. “Τρία χρόνια αναγκαστήκαμε με τους συνηγόρους μας, να παίξουμε το ρόλο του ντετέκτιβ, προκειμένου να καλύψουμε τα τεράστια κενά, τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις της ανακριτικής διαδικασίας και να εισφέρουμε με την έρευνά μας κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία στη δικογραφία”, τόνισε.

Σύμφωνα μάλιστα με τη γραμματέα του Συλλόγου, η ανάκριση άφησε πολλά και βασικά ερωτήματα αναπάντητα, τα οποία οι συγγενείς των θυμάτων θα προσπαθήσουν να αναδείξουν κατά τη διάρκεια της δίκης. Όπως είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τα βασικά αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση είναι τα εξής:

“Γιατί στις κατηγορίες που αποδίδονται στους κατηγορούμενους υπάρχει η ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι με ενδεχόμενο δόλο, παρά το πλήθος στοιχείων που αποδεικνύει ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν επί χρόνια το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τραγωδίας και ουσιαστικά το αποδέχονταν με τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων;

Γιατί δε διερευνήθηκαν οι ποινικές ευθύνες, αλλά ούτε κλήθηκαν να καταθέσουν, έστω ως μάρτυρες, σημαντικά στελέχη του ΟΣΕ;

Γιατί δε διερευνήθηκαν οι ποινικές ευθύνες, αλλά ούτε κλήθηκαν να καταθέσουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ- ALSTOM TRANSPORT S.A.» για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717/2014. Η ΤΟΜΗ βέβαια είναι θυγατρική της ΑΚΤΩΡ.

Γιατί δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο καμία απόδοση ευθυνών ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΘΡΑΚΩΣΗ των 25 από τα 57 θύματα;

Γιατί οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Hellenic Train αντιμετωπίζουν μόνο πλημμεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, βγαίνοντας ουσιαστικά εκτός του κάδρου των ευθυνών για την τραγική κατάσταση του σιδηροδρόμου;

Γιατί δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στα στελέχη της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας του Υπουργείου;

Γιατί δεν έγιναν οι εκταφές μέχρι τώρα; Προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες χημικές εξετάσεις, αυτές που δεν γίνανε όταν έπρεπε, βάσει διεθνών πρωτοκόλλων; Το αίτημα των συγγενών έχει κατατεθεί από τον Νοέμβριο του 2024″.

Στην τοποθέτησή της η κα Βασάρα άσκησε εντονότατη κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης κατηγορώντας την πως επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη “για το έγκλημα των Τεμπών” μόνο στον σταθμάρχη της μοιραίας βραδιάς. “Η κυβέρνηση τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, τρία χρόνια μετά τα εκκωφαντικά αποδεικτικά στοιχεία, που αναδεικνύουν τις διαχρονικές ευθύνες του κράτους, των κυβερνήσεων, της ΕΕ, επιχείρησε προκλητικά να επαναφέρει το απαράδεκτο αφήγημα του ανθρώπινου λάθους, το ότι “για όλα φταίει ο σταθμάρχης”, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τον σταθμάρχη, για τους δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας και για τον προϊστάμενο που είχε την ευθύνη να βγάζει τις βάρδιες των σταθμαρχών. Ούτε τα προσχήματα δηλαδή”, δήλωσε και πρόσθεσε.

“Αντίστοιχα, είναι ενδεικτική η προσπάθεια κατακερματισμού των ευθυνών με το σπάσιμο της υπόθεσης του εγκλήματος των Τεμπών σε πολλές επιμέρους δίκες, οι οποίες παρουσιάζονται ως αυτοτελείς και ανεξάρτητες από την κύρια δίκη”.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, η κα Βασσάρα δήλωσε πως είναι “σεβαστή η πολιτική κίνηση από την πλευρά της”, τόνισε ωστόσο πως ο Σύλλογος δεν μπορεί να αποτελεί όχημα πολιτικών φιλοδοξιών.