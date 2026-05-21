Θεσσαλονίκη: Αποθεωτική υποδοχή για την Καρυστιανού στο Ολύμπιον – “Μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία” – Δείτε βίντεο

Θερμή υποδοχή επιφύλασσαν πολίτες στη Μαρία Καρυστιανού, η οποία έφτασε πριν από λίγο στο Ολύμπιον, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος.

Πολίτες που έχουν συγκεντρωθεί έξω από τον κινηματογράφο για την εκδήλωση τη χειροκρότησαν τη Μαρία Καρυστιανού κατά την άφιξη της.

Αποθεωτική υποδοχή επιφύλαξαν και όσοι γέμισαν την κεντρική αίθουσα του Ολύμπιον. «Μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία», φώναξε. μερίδα των παρευρισκόμενων.

Σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσει την ομιλία της η Μαρία Καρυστιανού για την ανακοίνωση του κόμματος το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το Ολύμπιον όπου έχει στηθεί γιγαντοοθόνη για τη ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης.

Την εκδήλωση συντονίζει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Το παρών στην εκδήλωση δίνει και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου.

«Έπρεπε από χθες να υπάρξει ένα κίνημα για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ζούμε όχι σε μετά μνημονιακή εποχή αλλά σε μια μόνιμη κατάσταση μνημονίων. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας απαιτεί δεξαμενή ηθικών και καθαρών πολιτών, αξιών ανθρώπων», ανέφερε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Μουτσάτσου στην εκδήλωση.