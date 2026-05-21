Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει σήμερα το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη

Η Μαρία Καρυστιανού θα ανακοινώσει σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Καρυστιανού κάλεσε τον κόσμο να παρευρεθεί στον κινηματογράφο “Ολύμπιον” στις 18:30 για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

“Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για Δικαιοσύνη μπορούν”, είπε η ίδια.

Η προαναγγελία του κόμματος

Υπενθυμίζεται ότι την ίδρυση του νέου κόμματος είχε προαναγγείλει η ίδια με ανάρτησή της στα social media, ανεβάζοντας ένα βίντεο AI το οποίο έδειχνε τη Μαρία Καρυστιανού να αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι που κρατά στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς και γράφοντας χαρακτηριστικά: “Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια νέα αρχή“.