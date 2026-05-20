Ιωάννα Τούνη: Φάγαμε πόρτα στη Μαδρίτη, αλλά ένας φίλος είπε ότι είμαι διάσημο μοντέλο και μας άφησαν να μπούμε στο μαγαζί

Σε ένα περιστατικό από το πρόσφατο ταξίδι της στη Μαδρίτη αναφέρθηκε η Ιωάννα Τούνη, περιγράφοντας αρχικά την άρνηση εισόδου σε εκείνη και την παρέα της σε γνωστό μαγαζί, αλλά και το πώς τελικά κατάφεραν να μπουν στον χώρο και να διασκεδάσουν.

Η influencer δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο μίλησε για την εμπειρία που είχε με τους φίλους της στο ταξίδι τους στην Ισπανία.

Αρχικά, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε ότι δεν τους επετράπη η είσοδος σε μαγαζί εστίασης, καθώς δεν είχαν κάνει κράτηση: «Story time, πώς φάγαμε πόρτα στο Amazónico, στη Μαδρίτη. Και που λες, πριν από λίγες μέρες ήμουνα Μαδρίτη με την αγοροπαρέα μου και με πολλή ψυχολογία, χωρίς να κάνουμε καμία κράτηση, θέλαμε να πάμε στο Amazónico. Το Amazónico, για όσους δεν το ξέρετε, είναι μία διεθνής αλυσίδα, ας πούμε, εστιατορίων-μπαρ, που έχουν παραρτήματα σε διεθνείς προορισμούς παγκοσμίως, όπως είναι το Λονδίνο, το Ντουμπάι κλπ».

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που προσπάθησαν να μπουν στον χώρο και την αρνητική απάντηση που έλαβαν από το πρόσωπο που εργαζόταν στην υποδοχή: «Και βάλαμε τα καλά μας, η ώρα θα πρέπει να ήταν 10:00-11:00 το βράδυ, και πηγαίναμε στο Amazónico. Με ψυχολογία, λες κι ήμασταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, και μας ξέρουνε. Μας κοιτάει ο πορτιέρης, που ήταν πιο πολύ μπράβος θα έλεγα. Μας κοιτάει, μας λέει “έχετε κάνει κράτηση;” και λέμε: “Όχι” και μας λέει “συγγνώμη, δεχόμαστε μόνο κρατήσεις”. Έβρεχε κιόλας. Δηλαδή, στολιστήκαμε σαν τους μπούφους και καθόμασταν κάτω από μία σκαλωσιά και λέγαμε “και τι κάνουμε τώρα; Και πού πάμε;”».

Σε άλλο σημείο, η influencer εξήγησε πως ο ένας φίλος της προσπάθησε να βρει λύση και τελικά τους επέτρεψαν να μπουν στο μαγαζί, λέγοντας ότι ήταν μία παρέα γνωστών προσώπων, στην οποία υπήρχε και ένα μοντέλο: «Και λέει ο Στέφανος “Φίλοι, θα βρω εγώ λύση”. Ο Στέφανος, να κάνω σε αυτό το σημείο παρένθεση, δεν έχει ιδέα από αγγλικά. Δεν έχει ιδέα από αγγλικά. Γελάμε εμείς φυσικά, και πηγαίνει ο Στέφανος, με πάρα πολλή ψυχολογία στον μπράβο, και τον βλέπουμε κάτι να του μιλάει, κάτι να του δείχνει. Και μετά από λίγο, μας κάνει νόημα “ελάτε”. Και τον κοιτάμε τύπου “αποκλείεται, αποκλείεται, παιδάκι μου”. Του λέω “Στέφανε, πες μου τι του έδειξες; Και τι του είπες;”. Μου δείχνει το chat που έλεγε “καλησπέρα σας, είμαστε μία παρέα πέντε influencers, και έχουμε μαζί μας και το πολύ διάσημο μοντέλο”. Το μοντέλο εγώ. Και έδειξε το προφίλ μου, δεν ξέρω τι έκανε. Ούτε αυτός ξέρει τι έκανε, αλήθεια. Και νόμιζα ότι θα φάει μία κλωτσιά από αυτόν τον άνθρωπο, που ήτανε και θηρίο».

Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη σχολίασε: «Κι αντ’ αυτού, απλά, μπήκαμε μέσα και ήπιαμε το ποτό μας. Οπότε, cheers στον Στέφανο! Και δες φίλε, που δε χρειάζονται ούτε αγγλικά, ούτε γαλλικά, ούτε ισπανικά. Χρειάζεται ψυχολογία σ’ αυτόν τον κόσμο. Άντε και λίγη τεχνολογία βοήθησε, το ChatGPT είναι η αλήθεια».

