Σαρηγιάννης για οσμή υγραερίου: Πιθανότατα πρόκειται για καθαρισμό σε ένα τάνκερ, δεξαμενόπλοιο ή εμπορικό πλοίο

Για την περίεργη οσμή υγραερίου που έγινε αισθητή τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Αττικής μίλησε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο κ. Σαρηγιάννης αναφέρθηκε στα σενάρια που εξετάζονται για την έντονη οσμή και εκτίμησε ότι το ενδεχόμενο διαρροής δεν προκύπτει, με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα.

Σχετικά με το αν υπάρχει εικόνα για το τι μπορεί να προκαλεί αυτή την έντονη οσμή, ο κ. Σαρηγιάννης απάντησε: «Κοιτάξτε, εξετάζουμε φυσικά διαφορετικά σενάρια. Εγώ θεωρώ ότι το σενάριο διαρροής, πέρα από τις επίσημες διαβεβαιώσεις, και τεχνικά θεωρώ ότι δεν υφίσταται. Για να πάω στην ουσία, υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι τα κυρίαρχα για μένα. Ένα είναι ότι πρόκειται για καθαρισμό ή για venting, όπως λέμε, δηλαδή για εξαέρωση ατμών από υδρογονάνθρακες, σε ένα τάνκερ, δεξαμενόπλοιο ή εμπορικό πλοίο, αγκυροβολημένο στον ευρύτερο Σαρωνικό, κάπου στην περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αυτό που έχουμε κάνει εμείς είναι να τρέξουμε τα τελευταία μοντέλα, ουσιαστικά πηγαίνοντας προς τα πίσω στον χρόνο, και να δούμε, με δεδομένες τις συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων οσμών από τη Δραπετσώνα μέχρι τη Βούλα, πού θα μπορούσε να είναι η πηγή. Το σημείο όπου συγκλίνουν αυτές οι τροχιές είναι εκεί που σας είπα, ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο. Άρα, εκεί θα εστίαζα εγώ την έρευνά μου, και το Λιμενικό, αντίστοιχα. Δεν μιλάω για πλοία που κινούνται. Μιλάω για πλοία που είναι αγκυροβολημένα. Άρα, ουσιαστικά, κάνουν διαδικασίες καθαρισμού. Και αυτό συνάδει και με το είδος της οσμής», κατέληξε.