Καρυστιανού και Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου – Να καταθέσει την υποτιθέμενη “εντολή” για τη δημιουργία κόμματος

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καρυστιανού «δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος», υπέβαλαν σήμερα, Τρίτη, το πρωί η κυρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον Καρυστιανού, ο Νίκος Καραχάλιος για τον οποίο λένε ότι είναι «γνωστός για τη συκοφαντική εμμονή» και «μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία» καλείται «να προσκομίσει την υποτιθέμενη “εντολή” περί ίδρυσης κόμματος, που κατά τον ισχυρισμό του σε χθεσινές δηλώσεις του δήθεν μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καρυστιανού, ειδάλλως θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου για τους συκοφάντες».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «το αυτόφωρο για τη σύλληψη του κατά συρροή συκοφάντη λήγει στις 12:00 το μεσημέρι».

«Η ΕΛΑΣ άραγε ακόμη δεν κατόρθωσε να εντοπίσει και να συλλάβει τον Νίκο Καραχάλιο στη διεύθυνση της κατοικίας του; Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη άραγε γνωρίζει κάτι ή έχει μετατρέψει το υπουργείο του σε Προστασίας Εγκληματιών» καταλήγουν οι συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού.

Η ανάρτηση Καραχάλιου

Ο Νίκος Καραχάλιος τοποθετήθηκε το πρωί της Δευτέρας μέσω Χ για όσα συνέβησαν την Κυριακή στο Κολωνάκι σχετικά με τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Με αφορμή, μάλιστα, την παρουσία του δημοσιογράφου και επί δεκαετίες ανταποκριτή στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινού, ο οποίος αναμένεται να είναι εκπρόσωπος του νέου κόμματος, ο Νίκος Καραχάλιος έγραψε «η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

Αφού εκτίμησε ότι «η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου», ο Νίκος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση του Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρών στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι για να καταθέσει τη δική του υπογραφή στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καρυστιανού.

«Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνο: Φιλοχουντικός, Θρησκόληπτος, Αντιεβραίος» έγραψε ο Νίκος Καραχάλιος παρουσιάζοντας αναρτήσεις του συνταξιούχου τραπεζικού.

«Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης…» κατέληγε στην ανάρτηση του ο Νίκος Καραχάλιος.