Θεσσαλονίκη: Παιδιά νηπιαγωγείου της Νεάπολης καθάρισαν το πάρκο των Ρουμανικών στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα εθελοντισμού – Δείτε εικόνες

Με ισχυρό το αίσθημα του εθελοντισμού και της αγάπης για τον δήμο και την περιοχή τους, μικρές φίλες και φίλοι από το 7ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Νεάπολης-Συκεών, συμμετείχαν σε μία ξεχωριστή δράση ευαισθητοποίησης για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος την περασμένη Παρασκευή 15 Μαΐου.

Περισσότερα από 40 νήπια και προνήπια, με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών και των γονέων τους καθάρισαν με χαμόγελα κι ενθουσιασμό το πάρκο των Ρουμανικών στη Νεάπολη, στέλνοντας ένα δυνατό και ουσιαστικό μήνυμα υπευθυνότητας, εθελοντισμού, αγάπης και φροντίδας για το περιβάλλον. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου είχε φροντίσει να τους μοιράσει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, γιλέκα, γάντια, καθώς και σακούλες για τη συλλογή των απορριμμάτων, ενώ τους έδωσε λεπτομερείς οδηγίες για την ασφαλή συλλογή των απορριμμάτων.

Η δράση ανέδειξε τη σημασία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης από μικρή ηλικία, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας της σχολικής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών. Ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνόμευσης, Πολιτικής Προστασίας & Καθαριότητας Ιωάννης Ζαρίφης ευχαρίστησε και συνεχάρη όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς που «με το χαμόγελο, τον ενθουσιασμό και την ενέργειά τους γέμισαν όλους εμάς στην Υπηρεσία Καθαριότητας με ελπίδα και αισιοδοξία. Εσείς είστε το μέλλον μας και εσείς μπορείτε να κάνετε τη διαφορά και να βελτιώσετε τον πλανήτη που ζούμε».

Τα παιδιά πέρασαν πολύ όμορφα κατά τη διάρκεια της δράσης, η οποία πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, ενώ η συμμετοχή τους ανέδειξε πως η προσφορά και ο σεβασμός στους δημόσιους χώρους μπορούν να αποτελέσουν μια απλή, φυσιολογική και καθημερινή πράξη. Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο προϊστάμενος του 7ου Νηπιαγωγείου Γεώργιος Μιχαήλοβιτς «ο εθελοντισμός καλλιεργεί αξίες όπως η προσφορά, η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση, η συνεργασία και η υπευθυνότητα. Μέσα από εθελοντικές δράσεις τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά τι σημαίνει βοηθώ, συμμετέχω, συνεργάζομαι, προσφέρω επειδή το “θέλω” και όχι γιατί προσδοκώ κάποιο αντάλλαγμα».

