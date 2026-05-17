Αυτά είναι τα 3 πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας – Έρχονται μεγάλες αλλαγές και ευκαιρίες

Η εβδομάδα αυτή, από τις 18 μέχρι τις 24 Μαΐου, φέρνει θετικές αλλαγές και νέα ξεκινήματα σε τρία ζώδια, καθώς είναι ακόμη νωπή η επιρροή της πρόσφατης Νέας Σελήνης στον Ταύρο.

Το μεγάλο μάθημα αυτών των ημερών είναι να γίνουμε λιγότερο αυστηροί με τον εαυτό μας, καθώς οι πλανητικές μετακινήσεις της εβδομάδας δείχνουν ότι η υπερβολική πίεση δεν έχει πλέον θέση στην καθημερινότητα.

Τα ζώδια που θα ευνοηθούν περισσότερο αυτή τη βδομάδα

Δίδυμοι

Η εποχή του Ταύρου λειτούργησε σαν μια προσωπική αναγέννηση για τους Διδύμους, καθώς ο Ουρανός πέρασε στο ζώδιό τους. Τώρα, όμως, ξεκινά η δική τους περίοδος, με τα γενέθλιά τους να φέρνουν έξτρα δύναμη και δομή στα σχέδιά τους.

Με τη Σελήνη στο ζώδιό τους στις αρχές της εβδομάδας, η προσοχή στρέφεται στην αυτοφροντίδα και στην απομάκρυνση κάθε αρνητικότητας. Η αισιοδοξία θα διατηρηθεί όλο το επταήμερο, ενώ η Σελήνη στον Λέοντα θα αυξήσει τη διάθεση για εξόδους και κοινωνικές επαφές.

Καθώς ο Ήλιος παίρνει θέση στο ζώδιό τους, το πρόγραμμα αναμένεται να γεμίσει με προσκλήσεις για πάρτι και ευκαιρίες για νέες γνωριμίες. Παράλληλα, η Σελήνη στον Καρκίνο την Τρίτη φέρνει οικονομικές προοπτικές. Για όσους ένιωθαν εξαντλημένοι το τελευταίο διάστημα, αυτή η μέρα θα δώσει το απαραίτητο κίνητρο για χαλάρωση και ανασύνταξη δυνάμεων.

Παρθένος

Μια πολύ πιο ήρεμη ενέργεια κάνει την εμφάνισή της αυτή την εβδομάδα, γεγονός που προσφέρει ανακούφιση μετά το χαοτικό διάστημα του Άρη στον Κριό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απομόνωση στο σπίτι. Αντίθετα, τις επόμενες εβδομάδες θα επικρατήσει μια διάθεση για περιπέτεια, νέες εμπειρίες και μάθηση. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή είναι η αποφυγή των εντάσεων, ειδικά όταν η Σελήνη στους Διδύμους θα στρέψει τα βλέμματα των άλλων πάνω τους.

Η Σελήνη στον Καρκίνο συναντά τον Δία και ξεκλειδώνει τη δημιουργικότητα, εξαφανίζοντας τυχόν «μπλοκαρίσματα». Μια επίσκεψη σε μια βιβλιοθήκη ή ένα μουσείο μπορεί να λειτουργήσει ως εξαιρετική πηγή έμπνευσης. Η φόρτιση των μπαταριών μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και η ηρεμία που φέρνει η εποχή των Διδύμων είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτες.

Αιγόκερως

Αυτή την εβδομάδα, το κλίμα στις σχέσεις αρχίζει να γίνεται πολύ πιο χαλαρό, καθώς ο Άρης μετακινείται στον Ταύρο. Το ερωτικό κομμάτι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, βοηθώντας στην αποφόρτιση από την ένταση των προηγούμενων ημερών. Με το ξεκίνημα της εποχής των Διδύμων, η δημιουργικότητα ανεβαίνει και γεννιέται η ανάγκη για ενασχόληση με καλλιτεχνικά ταλέντα, ενώ ο Ουρανός υπόσχεται ευχάριστες εκπλήξεις μέσα από αγαπημένα χόμπι.

Αν το προηγούμενο διάστημα οι ρυθμοί της δουλειάς ήταν εξαντλητικοί, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για επιβράδυνση και απόλαυση της καθημερινότητας. Οι έξοδοι με φίλους, το σινεμά και η ψυχαγωγία είναι στο προσκήνιο. Ως ζώδιο της Γης, ο Αιγόκερως αποδίδει εξαιρετικά υπό πίεση, όμως αυτή την περίοδο είναι απαραίτητο να γίνει ένα διάλειμμα για προσωπική φροντίδα.