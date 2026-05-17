Χάος σε πτήση της Qantas: Μεθυσμένος επιβάτης δάγκωσε αεροσυνοδό – Ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση

Χάος επικράτησε σε πτήση της αυστραλιανής εταιρείας Qantas με προορισμό τις ΗΠΑ εξαιτίας ενός εξαγριωμένου επιβάτη, που επιτέθηκε σε μέλος του πληρώματος.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο επιβάτης -για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- δάγκωσε αεροσυνοδό, με αποτέλεσμα ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην Ταϊτή, εκτρέποντας την πτήση.

Ο άνδρας, που πιστεύεται ότι ήταν Νεοζηλανδός, επέβαινε σε μια 18ωρη πτήση από τη Μελβούρνη στο Ντάλας όταν προκάλεσε την αναστάτωση.

Η ένταση ξεκίνησε έξω από μία τουαλέτα του αεροπλάνου και κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Βίντεο που τράβηξε ο Αμερικανός κωμικός Μάικ Γκόλντσταϊν, ο οποίος επέβαινε στην πτήση, δείχνει τον άνδρα -εμφανώς μεθυσμένο- να βγαίνει από μια τουαλέτα και να λέει ψιθυριστά σε έναν εμφανώς εξοργισμένο συνοδό ότι «θα έβγαινε έξω για ένα τσιγάρο».

Το μέλος του πληρώματος τον προειδοποίησε να «συμμορφωθεί, υπάρχουν παιδιά παντού», και στη συνέχεια ο επιβάτης τον ρώτησε αν «κάπνιζε χόρτο», καθώς οι σοκαρισμένοι επιβάτες παρακολουθούσαν.

Ο άνδρας αεροσυνοδός με ψυχραιμία προσπαθεί να τον οδηγήσει πίσω στη θέση του ενώ ο επιβάτης ακούγεται να λέει «γ@@@@σου, γ@@@σου».

«Αν δεν συμπεριφερθείτε καλά, θα πρέπει να σας ακινητοποιήσουμε. Και μόλις ακινητοποιηθείτε, θα είστε ακινητοποιημένος για όλο το ταξίδι», τον προειδοποίησε ξανά το μέλος του πληρώματος.

Για τα επόμενα λεπτά, ο μεθυσμένος επιβάτης τσακώνεται με τους αεροσυνοδούς, δαγκώνοντας μάλιστα έναν από αυτούς που προσπάθησε να τον οδηγήσει στο πίσω μέρος του αεροπλάνου.

Τελικά, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον επιβάτη και μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, τον συνέλαβαν οι τοπικές αρχές.

Στον συγκεκκριμένο άνδρα απαγορεύτηκαν τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας.

«Η ασφάλεια των πελατών μας και του πληρώματός μας είναι απόλυτη προτεραιότητά μας, και έχουμε μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που προκαλούν ταραχή ή είναι απειλητικές στις πτήσεις μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Qantas στο AFP.