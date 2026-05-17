Eurovision: Οι Δανοί προσκάλεσαν στον καναπέ τους τον Βρετανό εκπρόσωπο που καθόταν ολομόναχος – Δείτε βίντεο

Έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε στους θαυμαστές της Eurovision η στάση της βρετανικής αποστολής απέναντι στον 37χρονο μουσικό εκπρόσωπο της χώρας, Sam Battle (Look Mum No Computer).

Η κάμερα τον έπιασε να κάθεται ολομόναχος στο green room κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής.

Στις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται πως η αποστολή της Δανίας, που βρισκόταν στον διπλανό καναπέ, τον πλησίασε και τον κάλεσε να καθίσει μαζί τους. Τελικά, ο Sam Battle σηκώθηκε και πήγε στην παρέα των Δανών.

Στα social media οι χρήστες εξήραν την κίνηση της Δανίας που δεν άφησε μόνο του τον Βρετανό καλλιτέχνη και κατακεραύνωσαν τη βρετανική αποστολή.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται πως η Βρετανία βγήκε τελευταία στον φετινό διαγωνισμό λαμβάνοντας μηδέν βαθμούς από την ψηφοφορία του κοινού.

