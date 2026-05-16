Eurovision 2026: Σοκ με την εκπρόσωπο της Σουηδίας – Λιποθύμησε λίγο μετά την γενική πρόβα

Η εκπρόσωπος της Σουηδίας, Felicia, είχε ένα έντονο περιστατικό αδιαθεσίας μετά τη χθεσινοβραδινή γενική πρόβα για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Η 24χρονη τραγουδίστρια άρχισε να νιώθει ζαλάδα και δυσφορία όσο βρισκόταν ακόμη στο Green Room. Μόλις κατέβηκε στα παρασκήνια και κατευθύνθηκε προς το καμαρίνι της, κατέρρευσε και λιποθύμησε.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της σουηδικής αποστολής, Λότα Φούρεμπεκ, η λιποθυμία οφειλόταν σε απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης. Οι παράγοντες που την προκάλεσαν ήταν η έντονη ζέστη στον χώρο, η αφυδάτωση, η κούραση, αλλά και το πολύ στενό, εφαρμοστό ρούχο της σκηνικής της εμφάνισης για το κομμάτι “My System”.

Στο σημείο κλήθηκαν αμέσως γιατροί για να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και της χορηγήθηκαν υγρά για ενυδάτωση. Η Felicia μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο της για να ξεκουραστεί.

Η ομάδα της και οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ανέφεραν ότι η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή, συνέρχεται κανονικά και, εκτός απροόπτου, θα ανέβει κανονικά στη σκηνή απόψε το βράδυ για τον μεγάλο τελικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό αυτό δεν σχετίζεται με τα προβλήματα φωνής που την ταλαιπώρησαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς πριν βγει στη χθεσινή πρόβα ένιωθε πολύ καλά και είχε εξαιρετική διάθεση.