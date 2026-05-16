MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Eurovision 2026: Σοκ με την εκπρόσωπο της Σουηδίας – Λιποθύμησε λίγο μετά την γενική πρόβα

|
THESTIVAL TEAM

Διαβάστε μας στο Google News Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η εκπρόσωπος της Σουηδίας, Felicia, είχε ένα έντονο περιστατικό αδιαθεσίας μετά τη χθεσινοβραδινή γενική πρόβα για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Η 24χρονη τραγουδίστρια άρχισε να νιώθει ζαλάδα και δυσφορία όσο βρισκόταν ακόμη στο Green Room. Μόλις κατέβηκε στα παρασκήνια και κατευθύνθηκε προς το καμαρίνι της, κατέρρευσε και λιποθύμησε.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της σουηδικής αποστολής, Λότα Φούρεμπεκ, η λιποθυμία οφειλόταν σε απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης. Οι παράγοντες που την προκάλεσαν ήταν η έντονη ζέστη στον χώρο, η αφυδάτωση, η κούραση, αλλά και το πολύ στενό, εφαρμοστό ρούχο της σκηνικής της εμφάνισης για το κομμάτι “My System”.

Στο σημείο κλήθηκαν αμέσως γιατροί για να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και της χορηγήθηκαν υγρά για ενυδάτωση. Η Felicia μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο της για να ξεκουραστεί.

Η ομάδα της και οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ανέφεραν ότι η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή, συνέρχεται κανονικά και, εκτός απροόπτου, θα ανέβει κανονικά στη σκηνή απόψε το βράδυ για τον μεγάλο τελικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό αυτό δεν σχετίζεται με τα προβλήματα φωνής που την ταλαιπώρησαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς πριν βγει στη χθεσινή πρόβα ένιωθε πολύ καλά και είχε εξαιρετική διάθεση.

Eurovision 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των σωστικών συνεργείων κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανάσυρσης των σορών των Ιταλών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Γεραπετρίτης από Συνέδριο ΝΔ: Η Ελλάδα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις – Δείχνει τη δύναμή της παντού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια – Ελπίζω να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή μεταξύ 20 ατόμων σε ποντιακό γλέντι – Ένας τραυματίας στο ΑΧΕΠΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που πετάχτηκε μπροστά σε εν κινήσει τρένο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ