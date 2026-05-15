Πλακιάς κατά Καρυστιανού: “Τολμά, αυτή που δημιούργησε την αθώωση του Καραμανλή; Αν αυτό δεν είναι υποκρισία τότε τι είναι;”

Ευθύ «κατηγορώ» κατά της Μαρίας Καρυστιανού ότι στη δίκη των Τεμπών κατέθεσε ελλιπές κατηγορητήριο με αποτέλεσμα ο πρώην υπουργός Κώστας Αχ. Καραμανλής να παραπεμφθεί για πλημμέλημμα, άσκησε ο Νίκος Πλακιάς.

Ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, κατηγόρησε την κα Καρυστιανού για υποκρισία. «Και τώρα τολμούν και δηλώνουν και παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για αναβάθμιση της κατηγορίας του Καραμανλή. Ποια; Αυτή που δημιούργησε την αθώωσή του. Αν αυτό δεν είναι υποκρισία τότε τι είναι;», έγραψε.

Ο Νίκος Πλακιάς απαντώντας σε ανάρτηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού που αποθέωσε την έλευση του κόμματος Καρυστιανού (μάλιστα πληροφορίες τον θέλουν να αναλαμβάνει εκπρόσωπος Τύπου) έγραψε χαρακτηριστικά:

«@AvgerinosMoscow αν είναι Θανάση να ταλαιπωρηθείς τόσο για να βρεις τα άγνωστα αίτια του εγκλήματος και που έγινε η συγκάλυψη μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο και να σου τα εξηγήσω όλα με στοιχεία φωτογραφίες βίντεο και έγγραφα για να μην ταλαιπωρηθείς τζάμπα αφού μόνο άγνωστα δεν είναι .

Ρώτα λίγο και ποιοι και ποιες κατέθεσαν μια κατηγορία αθωωτική για τον Καραμανλή που είχε αποτέλεσμα την προανακριτική και την αθώωση του μιας και το πόρισμα της κυβέρνησης ήταν για πλημμέλημα .

Νομίζω η Μαρία ξέρει για ρώτα την λίγο .

Σπασιμπο σύντροφε».

Όταν κάποιος χρήστης του ζητά να εξηγήσει τι εννοεί, ο κ. Πλακιάς κάνει νέα ανάρτηση όπου εξηγεί τι εννοεί.

Μάλιστα διερωτήθηκε: «Μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Καρυστιανου που είναι όλοι αυτοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης που τρέχανε μαζί της για φωτογραφίες και στην Ευρώπη ; Εξαφανίστηκαν!!! Τόσο τους ένοιαζε για τα ΤΕΜΠΗ. Και καλά αυτοί επαγγελματίες είναι η Καρυστιανου τι ρόλο έπαιξε; Μήπως ετοίμαζε από τότε το πολιτικό της εγχείρημα χωρίς πραγματικά να νοιάζεται για την απόδοση ευθυνών σε πολιτικούς;».

Η ανάρτηση Πλακιά:

«Μα τα έχω πει πολλές φορές.

Ποιος έκανε ένα κατηγορητήριο ελλιπέστατο και χωρίς να έχει καμμία σχέση με τα σοβαρά θέματα;

Ο Σύλλογος δεν το έκανε ;

Ποιος ήταν πρόεδρος του συλλόγου;

Η Καρυστιανου δεν ήταν ;

Ποια κόμματα ακολούθησαν τότε την πρόταση του Συλλόγου με εμένα να φωνάζω πως πάτε να κάψετε την υπόθεση , προσέξτε έλεγα δεν τα γνωρίζετε μην πάτε μόνο για να εκμεταλλευτείτε την δημοσιότητα που είχε η Καρυστιανου , δεν τα θυμάστε αυτά ;

Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε ;

Έπεσαν στην παγίδα της κυβέρνησης με την προανακριτική μιας και το αποτέλεσμα αυτής ήτανε να πάει ο Καραμανλής για πλημμέλημα.

Ηταν σίγουρο ότι θα μας πετάξουν στα βράχια και θα συμβεί αυτό μιας και η κυβέρνηση είχε την πλειοψηφία με αποτέλεσμα να ψηφίσει ότι ήθελε όπως και έκανε με τα καταστροφικά αποτελέσματα εμάς .

Και όμως αυτοί τόλμησαν και το κάνανε για την δημοσιότητα και τα πολιτικά κέρδη που θα είχαν από όλο αυτό μιας και δεν νοιαζόντουσαν για τα ΤΕΜΠΗ παρά μόνο για την προσωπική προβολή τους .

Και τώρα τολμούν και δηλώνουν και παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για αναβάθμιση της κατηγορίας του Καραμανλή .

Ποια ; Αυτή που δημιούργησε την αθώωση του .

Αν αυτό δεν είναι υποκρισία τότε τι είναι ;

Πλέον και εδώ που φτάσαμε θα κριθούμε όλοι μας και για παρελθόν και για το σήμερα .

Δεν μου λες μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Καρυστιανου που είναι όλοι αυτοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης που τρέχανε μαζί της για φωτογραφίες και στην Ευρώπη ;

Εξαφανίστηκαν!!!

Τόσο τους ένοιαζε για τα ΤΕΜΠΗ .

Και καλά αυτοί επαγγελματίες είναι η Καρυστιανου τι ρόλο έπαιξε ;

Μήπως ετοίμαζε από τότε το πολιτικό της εγχείρημα χωρίς πραγματικά να νοιάζεται για την απόδοση ευθυνών σε πολιτικούς;»

Απαντώντας σε χρήστη του X που τον εγκαλεί ότι η συμπεριφορά του είναι «ύποπτη» για επιτίθεται στην Καρυστιανού και δίνει λαβή στη ΝΔ, ο κ. Πλακιάς απαντά: «Ύποπτη για εσένα για εμένα είναι αληθινή με σεβασμό με προσοχή και με αποδείξεις. Τώρα σε ποιον δίνω λαβή και τι νομίζει ο καθένας σας δεν θα είναι αυτό που θα με κάνει να πορευτώ και στο υπόλοιπο αυτής της διαδικασίας. Εγώ ala carte δεν θα πάρω. Εγώ θα κάνω το καθήκον μου και τίποτα άλλο ,τώρα όσο για την Μαρία, ο καθένας μας θα κοιμηθεί όπως έστρωσε , ελπίζω να κατάλαβες έστω και λίγο».