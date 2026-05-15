Eurovision 2026: Η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον μεγάλο τελικό – Ποια η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου
Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση και του 2ου ημιτελικού της Eurovision όπου προκρίθηκε και η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla», ακολουθώντας τον δικό μας Akyla με το «Ferto», έγινε γνωστή η σειρά ε την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου (16/5/2026).
Όπως βλέπουμε δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ ώρα για να απολαύσουμε τον μοναδικό Akyla στη σκηνή της Eurovision, καθώς εκείνος θα βγει στη σκηνή 6ος και η Κύπρος λίγο πιο μετά στη θέση 21.
Το μεγάλο φαβορί η Φινλανδία ακολουθεί στη 17η θέση, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας, η Δανία, θα ανοίξει το πρόγραμμα της 70ης Eurovision στη Βιέννη.
Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες
Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
Γερμανία: Sarah Engels – Fire
Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
Αλβανία: Alis – Nân
Ελλάδα: Akylas – Ferto
Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
Μάλτα: AIDAN – Bella
Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
Κροατία: LELEK – Andromeda
Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Γαλλία: Monroe – Regarde !
Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Πολωνία: ALICJA – Pray
Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
Σουηδία: FELICIA – My System
Κύπρος: Antigoni – JALLA
Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
Ο τελικός θα μεταδοθεί μέσα από την ΕΡΤ1 το Σάββατο 16 Μάϊου στις 22:00 ώρα Ελλάδας.