Κανονικά οι υπηρεσίες της FedEx στη Θεσσαλονίκη – Μεταφέρεται μόνο ο εκτελωνισμός

Η Θεσσαλονίκη θα εξυπηρετείται κανονικά από τη FedEx, αλλάζει μόνο ο τόπος εκτελωνισμού προϊόντων που θα γίνεται πλέον, για επιχειρησιακούς λόγους, στην Αθήνα.

Αυτό επισημαίνουν αρμόδιες πηγές με τους οποίους επικοινώνησε το Newmoney σε συνέχεια του θορύβου που έχει ξεσπάσει από χθες περί αποχώρησης της εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Χθες, o πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελωνιστών, Γιώργος Κοσμίδης, γνωστοποίησε την απόφαση περί αποχώρησης της γνωστής εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, το θέμα, που προκάλεσε όπως είναι εύλογο αντιδράσεις στον επιχειρηματικό κόσμο της συμπρωτεύουσας, συνδέθηκε με τις πρόσφατες ανακοινώσεις περί κλεισίματος της βάσης της ιρλανδικής αεροπορικής Ryanair από το ερχόμενο φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη λόγω υψηλών τελών, όπως υποστηρίζει η ιρλανδική low cost αεροπορική.

Όπως επισήμανε ο κ. Κοσμίδης, μετά την αποχώρηση της Ryanair, «σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελωνιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας».

Τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν τίθεται θέμα να μην εξυπηρετείται η Θεσσαλονίκη από τη FedEx. Η μεταφορά και ο διαμοιρασμός εμπορευμάτων συνεχίζεται κανονικά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με τη διαφορά ότι ο εκτελωνισμός τους θα γίνεται στην Αθήνα -επομένως η νέα επιχειρησιακή απόφαση του ομίλου αφορά μόνο τις δραστηριότητες του εκτελωνισμού. «Αυτό που θα αλλάξει στην παρούσα φάση είναι το κομμάτι του εκτελωνισμού που θα γίνεται εξ’ ολοκλήρου στην Αθήνα», όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές. Σημειωτέον ότι η FedEx δεν έχει βάση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι λόγω του θορύβου που δημιουργήθηκε επίκεινται επίσημες ανακοινώσεις από την εταιρεία, ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα.

Η εταιρεία «επιχειρεί σε αυτή τη φάση οικονομίες κλίμακας συγκεντρώνοντας τις δραστηριότητες της στο γραφείο της Αθήνας», όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο Newmoney, «χωρίς να αλλάζουν οι δραστηριότητες μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη».