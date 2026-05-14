Αγωγή της Βασιλικής Πολύζου στην Κωνσταντοπούλου – Ζητά αποζημίωση 500.000 ευρώ για ηθική βλάβη

Συνέχεια δίνεται στην κόντρα της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τα όσα είπε σε βάρος της πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της, Φαήλος Κρανιδιώτης, μέσω της αγωγής, η πλευρά της δημοσιογράφου ζητά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «να καταβάλει στην εντολέα μου νομιμοτόκως αποζημίωση 500.000 € προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης της εντολέως μου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βάση της αγωγής είναι η συκοφαντική δυσφήμηση κατά της Πολύζου σε δημόσια δήλωση της στις 17/2/2026 και με όσα ανέφερε στις 18/2/2026 στην ΕΡΤ όπου απέδωσε στην δημοσιογράφο την ιδιότητα μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που τελεί κατ’ επάγγελμα εκβίαση και άλλα συκοφαντικά, που επισημαίνονται στην αγωγή αποζημίωσης.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Βασιλική Πολύζου είχε καταθέσει και μήνυση εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία αφορούσε τις πράξεις της εξύβρισης δημοσία και της συκοφαντικής δυσφήμισης, κάνοντας λόγο για «βαρύτατα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς» από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας σε βάρος της δημοσιογράφου.

Η ανακοίνωση για την αγωγή Πολύζου κατά Κωνσταντοπούλου:

“Σήμερα το πρωί μαζί με την εντολέα μου, την δημοσιογράφο κ. Βασιλική Πολύζου, καταθέσαμε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αστική αγωγή της κατά της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, βουλευτή και προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με αιτήματα

α) να καταβάλει στην εντολέα μου νομιμοτόκως αποζημίωση 500.000 € προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης της εντολέως μου,

β) να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή,

γ) να αρθεί η προσβολή και να υποχρεωθει η εναγομένη σε παράλειψη επανάληψης της, με απειλή χρηματικής ποινής 5.000 €,

δ) να επιβληθεί προσωπική κράτηση ενός (1) έτους ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης και

δ) να υποχρεωθεί να δημοσιεύσει το διατακτικό της εκδοθησομένης αποφάσεως στους λογαριασμούς της, ατομικό και κομματικό, στο Facebook.

Ιστορική βάση της αγωγής είναι η συκοφαντική δυσφήμηση κατά της εντολέως μου, για την οποία έχει ήδη υποβληθεί έγκληση, πράξη που τελέστηκε με δημόσια δήλωση της στις 17/2/2026 και με όσα ανέφερε στις 18/2/2026 στην ΕΡΤ σε εκπομπή του κ. Κουβαρά, όπου απέδωσε στην εντολέα μου την ιδιότητα μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που τελεί κατ’ επάγγελμα εκβίαση και άλλα συκοφαντικά, που επισημαίνονται στην αγωγή αποζημίωσης”.