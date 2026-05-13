Κλείνει πασίγνωστο παιχνιδάδικο της Θεσσαλονίκης μετά από 17 χρόνια λειτουργίας

Την απόφασή του να κλείσει οριστικά το κατάστημά του στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε το γνωστό παιχνιδάδικο Toy Store, βάζοντας τέλος σε μια πορεία 17 ετών στην πόλη.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επιχείρηση γνωστοποίησε ότι το κατάστημα θα ολοκληρώσει τη λειτουργία του στα τέλη Μαΐου, σημειώνοντας πως «το Toy Store ολοκλήρωσε τον κύκλο του», έχοντας πετύχει όσα οραματίστηκαν οι δημιουργοί του όταν ξεκίνησαν το ταξίδι τους το 2010.

Στο μήνυμά της, η εταιρεία ευχαριστεί τους χιλιάδες πελάτες που τη στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις οικογένειες και στα παιδιά που αποτέλεσαν κομμάτι της καθημερινότητας του καταστήματος.

«Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας εμπιστευθήκατε όλα αυτά τα χρόνια, να βάλουμε στα χέρια των παιδιών σας παιχνίδια όμορφα, δημιουργικά και προπάντων ασφαλή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Το Toy Store είχε καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή παρουσία στην αγορά παιχνιδιού της Θεσσαλονίκης, αποκτώντας πιστό κοινό χάρη στην ποικιλία προϊόντων και τη σχέση εμπιστοσύνης που ανέπτυξε με τους πελάτες του.

Η επιχείρηση αποχαιρετά τη Θεσσαλονίκη κάνοντας λόγο για «όμορφες στιγμές, χαμόγελα και αναμνήσεις» που θα παραμείνουν ζωντανές, παρά το κλείσιμο του καταστήματος.