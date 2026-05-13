Ηλιούπολη: Σχεδίαζαν από καιρό την πτώση στο κενό οι δύο 17χρονες – Στα χέρια των αρχών το ημερολόγιο της πολυτραυματία

Σοκ έχει προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ηλιούπολη Αττικής, όπου δύο μαθήτριες 17 ετών μόλις βούτηξαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας. Η μία έχασε τη ζωή της ακαριαία, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Το σημείωμα που άφησε στο σακίδιό του το 17χρονο θύμα και το γεγονός πως, από κοινού, κλείδωσαν την πόρτα της μοιραίας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και πιάστηκαν χέρι – χέρι για να πέσουν από τον 6ο όροφο, δείχνει στις αρχές πως η απόφασή τους ήταν σχεδιασμένη καιρό.

Οι αρχές τώρα έχουν στρέψει την προσοχή τους στο ημερολόγιο της φίλης της, που φαίνεται να έχει κοινά στοιχεία με το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του κοριτσιού που υπέκυψε στα τραύματά του, όπως αναφέρει το newsit.gr.

Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει την έρευνα στα σπίτια των κοριτσιών ενώ χθες νωρίς το απόγευμα μπήκαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην Ηλιούπολη και συλλέγουν προσωπικά αντικείμενα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα κινητά των κοριτσιών ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηνύματα ή συνομιλίες που πυροδότησαν αυτή την αδιανόητη κίνηση.

Επίσης αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φανεί αν τα κορίτσι είχαν κάνει χρήση αλκοόλ ή κάποιων ουσιών.