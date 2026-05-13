MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηλιούπολη: Σχεδίαζαν από καιρό την πτώση στο κενό οι δύο 17χρονες – Στα χέρια των αρχών το ημερολόγιο της πολυτραυματία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοκ έχει προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ηλιούπολη Αττικής, όπου δύο μαθήτριες 17 ετών μόλις βούτηξαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας. Η μία έχασε τη ζωή της ακαριαία, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Το σημείωμα που άφησε στο σακίδιό του το 17χρονο θύμα και το γεγονός πως, από κοινού, κλείδωσαν την πόρτα της μοιραίας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και πιάστηκαν χέρι – χέρι για να πέσουν από τον 6ο όροφο, δείχνει στις αρχές πως η απόφασή τους ήταν σχεδιασμένη καιρό.

Οι αρχές τώρα έχουν στρέψει την προσοχή τους στο ημερολόγιο της φίλης της, που φαίνεται να έχει κοινά στοιχεία με το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του κοριτσιού που υπέκυψε στα τραύματά του, όπως αναφέρει το newsit.gr.

Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει την έρευνα στα σπίτια των κοριτσιών ενώ χθες νωρίς το απόγευμα μπήκαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην Ηλιούπολη και συλλέγουν προσωπικά αντικείμενα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα κινητά των κοριτσιών ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηνύματα ή συνομιλίες που πυροδότησαν αυτή την αδιανόητη κίνηση.

Επίσης αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φανεί αν τα κορίτσι είχαν κάνει χρήση αλκοόλ ή κάποιων ουσιών.

Ηλιούπολη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 λεπτά πριν

Λίβανος: 13 νεκροί μετά από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας

ΠΑΙΔΕΙΑ 19 ώρες πριν

Καβάλα: Από μια αίθουσα υπολογιστών στον παγκόσμιο τελικό της Microsoft για τρεις μαθήτριες που διακρίθηκαν στους πανελλήνιους αγώνες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Σοκ στο NBA: Έφυγε από τη ζωή ο Μπράντον Κλαρκ των Μέμφις Γκρίζλις σε ηλικία 29 ετών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ηράκλειο: Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφος της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Δημήτρης Παπαστεργίου: Με το “Ferto” του Akyla περιέγραψε την έκδοση εγγράφων σε λίγα λεπτά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Καλλιθέα: “Είναι καλύτερα, χρειάζεται να κάνει φυσιοθεραπείες” λένε οι γονείς της 2χρονης που έπεσε στο συντριβάνι