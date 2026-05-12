Καλλιθέα: “Είναι καλύτερα, χρειάζεται να κάνει φυσιοθεραπείες” λένε οι γονείς της 2χρονης που έπεσε στο συντριβάνι

Στην παλιά καθημερινότητα του προσπαθεί να επανέλθει το 2χρονο κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι της Καλλιθέας στις 8 Φεβρουαρίου και είχε στηθεί μια ολόκληρη ασπίδα από περαστικούς και αστυνομικούς για να κρατηθεί στη ζωή.

Τέσσερις μήνες μετά από την πτώση του 2χρονου κοριτσιού στο συντριβάνι στην Καλλιθέα, όταν το παιδί διέφυγε της προσοχής από τον πατέρα του, η μικρή συνεχίζει να κάνει φυσικοθεραπείες και εξετάσεις για την αποκατάσταση της.

Οι γονείς της μικρής μιλώντας στο newsit.gr για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, αναφέρουν ότι είναι αρκετά καλύτερα αλλα δεν έχει φτάσει στο τέλος του ο αγώνας που δίνει.

«Η μικρή είναι καλύτερα στην υγεία της και χάρη στην βοήθεια της αστυνομίας, των περαστικών και των γιατρών την έχουμε κοντά μας. Το παιδί χρειάζεται να κάνει φυσιοθεραπείες καθώς έχει κάποια υπολείμματα στο οργανισμό της λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που είχε καταπιεί» αναφέρει ο πατέρας της.

Το 2χρονο κορίτσι σήμερα Τρίτη (12.05.2026) υπεβλήθη σε επαναληπτικές εξετάσεις για να δουν την πορεία της υγείας του. Μάλιστα, οι γιατροί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί να μεταφερθεί στο εξωτερικό.

Όταν είχε συμβεί το περιστατικό υπήρξε άμεση κινητοποίηση τόσο από πολίτες που βρισκόντουσαν στην πλατεία Κύπρου της Καλλιθέας, όσο και από την αστυνομία που μετέφερε το το παιδί στο νοσοκομείο για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος.

