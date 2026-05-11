Σέρρες: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στην Περιαστική Οδό

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από αύριο σε τμήμα της Περιαστικής Οδού πόλεως Σερρών, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, από αύριο Τρίτη 12 Μαΐου 2026 έως Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, κατά τις ώρες από 07.00 έως 19.00, από τον κόμβο Νοσοκομείου έως τον κόμβο Νιγρίτας της Περιαστικής Οδού πόλεως Σερρών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ και θα ρυθμίζεται με φορητούς φωτεινούς σηματοδότες και από τις δύο κατευθύνσεις.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.