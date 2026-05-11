MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σέρρες: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στην Περιαστική Οδό

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από αύριο σε τμήμα της Περιαστικής Οδού πόλεως Σερρών, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, από αύριο Τρίτη 12 Μαΐου 2026 έως Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, κατά τις ώρες από 07.00 έως 19.00, από τον κόμβο Νοσοκομείου έως τον κόμβο Νιγρίτας της Περιαστικής Οδού πόλεως Σερρών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ και θα ρυθμίζεται με φορητούς φωτεινούς σηματοδότες και από τις δύο κατευθύνσεις.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ: Το ακίνητο στο Κολωνάκι και τα ομόλογα αξίας 3,8 εκατ. δολαρίων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 20.000 λίτρα απορριμμάτων μάζεψαν οι Cleaningans στο Πλαγιάρι – Απομάκρυναν καναπέδες, προφυλακτήρες και μπανιέρα – Φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θρίλερ στην Ξάνθη: Βρέθηκε νεκρό νεογέννητο βρέφος – Συνελήφθη η μητέρα του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη για αγροτικές ενισχύσεις και μέτρα αντιμετώπισης ζωονόσων

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

“Καταβεβλημένος και γερασμένος”: Η εικόνα του Πούτιν στην Ημέρα Νίκης της Ρωσίας πυροδότησε νέες εικασίες για την υγεία του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Γκίλφοϊλ: Ανήρτησε βίντεο με τον Δένδια να λέει ότι η Ελλάδα έχει από τις ισχυρότερες αεροπορίες στον πλανήτη