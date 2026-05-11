Τηλεθέαση: Σαρωτικό το YFSF στην prime time της Κυριακής

THESTIVAL TEAM

Σαρωτικό ήταν γι’ ακόμα μία φορά το YFSF στα νούμερα τηλεθέασης. Το βράδυ της Κυριακής 10 Μαϊου, το show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 χτύπησε και πάλι «κόκκινο», αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Όπως αναφέρει το zappit.gr, το YFSF σημείωσε μέσο όρο 22,6% στο δυναμικό κοινό, σκαρφαλώνοντας μέχρι το 30,7% στο τέταρτο 00:45 – 01:00.

Στο γενικό σύνολο, το show είχε μέσο όρο 21,3%, ενώ ανέβηκε μέχρι το 28% στο τέταρτο 00:45 – 01:00.

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, στο δυναμικό κοινό το 1% Club είχε μέσο όρο 10,2%, το Survivor 8,5%, το Τελευταίο νησί 3,7% και η Ψυχαγωγία κυριακάτικα 2,3%.

Στο γενικό σύνολο, το Survivor είχε μέσο όρο 11,4%, το 1% Club 9,9%, το Τελευταίο νησί 4,3% και η Ψυχαγωγία κυριακάτικα 2,8%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
YFSF – 22,6%
1% Club – 10,2%
Survivor – 8,5%
Το τελευταίο νησί – 3,7%
Ψυχαγωγία κυριακάτικα – 2,3%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
YFSF – 21,3%
Survivor – 11,4%
1% Club – 9,9%
Το τελευταίο νησί – 4,3%
Ψυχαγωγία κυριακάτικα – 2,8%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

