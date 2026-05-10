MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο κόβει βόλτες στην “καρδιά” της Σταυρούπολης – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα όταν ένα αγριογούρουνο έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της δυτικής Θεσσαλονίκης, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, το αγριογούρουνο περιφερόταν στους δρόμους της Σταυρούπολης, με τους περαστικούς να καταγράφουν την ασυνήθιστη παρουσία του μέσα στον αστικό ιστό, αναζητώντας πιθανότατα τροφή ή διέξοδο διαφυγής.

Μάλιστα, κινητοποιήθηκαν μέχρι και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο μέχρι αργά το βράδυ οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς το αγριογούρουνο δεν κατέστη δυνατό να πιαστεί.

Αγριογούρουνο Θεσσαλονίκη Σταυρούπολη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

“Μαμά σ’ αγαπώ!!! Να προσέχεις!!!” – Ένα δυνατό μήνυμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα το 10ο “Panorama Charity Fun Run – Μελίνα Λαζαρίδου” – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ώρες πριν

Δ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Συγκίνηση στην ονοματοδοσία του Κλειστού Σχολικού Γυμναστηρίου Αμπελοκήπων σε “Ιωάννης Ιωαννίδης”

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ έχουν την ιρανική απάντηση στα χέρια τους, καμία αντίδραση προς το παρόν από τον Τραμπ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Δεν ξέρουμε γιατί τον σκότωσαν ούτε ποιοι ήταν”, λέει ο ξάδερφος του 54χρονου που πέταξαν το πτώμα του στον Λουδία

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Αθηνά Κλήμη: Η κρυοσυντήρηση ωαρίων ήταν μονόδρομος στην περίπτωσή μου – Έχω ένα αυτοάνοσο νόσημα