Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο κόβει βόλτες στην “καρδιά” της Σταυρούπολης – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα όταν ένα αγριογούρουνο έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της δυτικής Θεσσαλονίκης, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, το αγριογούρουνο περιφερόταν στους δρόμους της Σταυρούπολης, με τους περαστικούς να καταγράφουν την ασυνήθιστη παρουσία του μέσα στον αστικό ιστό, αναζητώντας πιθανότατα τροφή ή διέξοδο διαφυγής.

Μάλιστα, κινητοποιήθηκαν μέχρι και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο μέχρι αργά το βράδυ οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς το αγριογούρουνο δεν κατέστη δυνατό να πιαστεί.